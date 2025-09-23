Vũ Cát Tường lên kế hoạch có con, "lên dây cót" tinh thần để làm một việc

Vũ Cát Tường là người kín tiếng trong chuyện riêng tư. Sau thời gian yêu đương âm thầm, giọng ca sinh năm 1992 và bà xã Thu Trang đã về chung một nhà vào tháng 2/2025. Lễ thành đôi của cả hai chỉ có 100 khách mời gồm 2 bên gia đình và một số bạn bè thân thiết.

Giữa tháng 8 vừa qua, Vũ Cát Tường bất ngờ được công bố là một trong 10 nghệ sĩ tham gia Anh Trai Say Hi mùa thứ 2. Trong buổi trò chuyện với rapper Karik, ca sĩ 9x chia sẻ về kế hoạch của bản thân dự định có con sau khi chương trình kết thúc. Vũ Cát Tường thậm chí còn lên dây cót tinh thần để thay bỉm cho con trong tương lai.

Vũ Cát Tường cho hay: "Sau Anh Trai Say Hi thì có lẽ là tôi sẽ phải thay bỉm cho con. Rồi mình sẽ qua 1 giai đoạn là khủng hoảng tuổi trung niên. Xong rồi đến con mình khủng hoảng, ví dụ như khi lên 3 tuổi, đi học. Rồi tôi enjoy tuổi trung niên của mình với vợ. Đến 50 tuổi thì sức khỏe bắt đầu gặp vấn đề. Sau đó mình vui vì con cái thành đạt, phải chăm cháu".

Vũ Cát Tường chia sẻ dự định cuộc sống của mình với rapper Karik

Giọng ca sinh năm 1992 cho biết dự định có con đầu lòng sau khi chương trình kết thúc

Vũ Cát Tường còn chuẩn bị sẵn tinh thần để thay bỉm cho con

Tháng 2/2025, Vũ Cát Tường tổ chức lễ thành đôi với Thu Trang (Bí Đỏ). Cả hai đã có khoảng thời gian 5 năm hẹn hò trước khi về chung nhà. Từ khi công khai mối quan hệ, Vũ Cát Tường và vợ luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng bởi chuyện tình đẹp. Đặc biệt, bà xã của nữ ca sĩ được biết đến là một vũ công tài năng, đồng thời có gia thế khủng, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Vợ của Vũ Cát Tường sinh ra tại Nga, là hậu duệ dòng họ Nguyễn Cảnh. Khi được 4 tháng tuổi thì cùng gia đình trở về Việt Nam và sinh sống tại TP.HCM đến năm cô 3 tuổi thì gia đình chuyển về Hà Nội. Từ bé Thu Trang đã bộc lộ năng khiếu về những điệu múa, bố mẹ cho cô theo học trường múa ballet từ năm 11 tuổi tại Học viện Múa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Thu Trang là một nghệ sĩ múa ballet chuyên nghiệp được 14 năm, hoạt động tại Nhà hát Giao Hưởng Vũ Kịch TP.HCM từ 2011 đến nay.

Tháng 2/2025, Vũ Cát Tường tổ chức lễ thành đôi với bạn gái tên Thu Trang

Thu Trang là một vũ công chuyên nghiệp, cả hai bén duyên tình cảm từ năm 2019

Vũ Cát Tường sinh năm 1992, lần đầu gây chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2013. Với khả năng sáng tác và phong cách âm nhạc độc đáo, ca sĩ nhanh chóng chinh phục khán giả và sở hữu loạt ca khúc đình đám như Vết mưa, Từng là, If, Don’t You Go, Người bình thường, Cô gái ngày hôm qua...

Đến tháng 7/2022, ca sĩ lần đầu công khai xu hướng tính dục, thẳng thắn thừa nhận bản thân yêu con gái. Vũ Cát Tường chia sẻ mong muốn được sống thật với chính mình, tận hưởng cuộc đời một cách trọn vẹn trước khi bước sang tuổi 30.

Giọng ca sinh năm 1992 từng chia sẻ khán giả có thể xưng hô theo cách mọi người muốn và bản thân Vũ Cát Tường sẽ trả lời theo cách mà mình muốn. "Anh hay chị không quan trọng, vì nó không ảnh hưởng đến việc Tường thật sự là ai. Gọi anh không làm Tường nam tính hơn. Tường cảm thấy thoải mái với cả hai cách gọi", Vũ Cát Tường từng nói.