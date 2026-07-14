Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Khởi tố thêm chủ tiệm vàng Kim Lý, chủ thương hiệu Kim cương Ngọc Châu Âu, nhân viên PNJ LAB, thu giữ hơn 1.200 viên kim cương

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương và bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với quy mô lớn, hoạt động tinh vi và có sự cấu kết giữa nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Ngày 12/7, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các bị can vừa bị khởi tố gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu) và bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý) tại cơ quan điều tra (Ảnh: CATTH)

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, việc khởi tố được thực hiện sau khi lực lượng chức năng tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây, phối hợp với Công an TP.HCM để xác minh vai trò của từng cá nhân và củng cố hồ sơ chứng cứ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đường dây này được tổ chức theo mô hình khép kín, có sự điều hành từ nước ngoài và sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu hoạt động buôn lậu.

Cụ thể, các đối tượng thông qua các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber để liên hệ với các đầu mối là người Ấn Độ, đặt mua kim cương rồi tổ chức đưa hàng trái phép vào Việt Nam.

Để tìm đầu ra, các đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý giới thiệu sản phẩm, chào bán kim cương và tìm kiếm khách hàng. Khi hai bên thống nhất giao dịch, một nhóm WhatsApp riêng sẽ được lập để trao đổi giá cả, đặt hàng, theo dõi tiến độ và tổ chức giao nhận.

Hình ảnh các đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) (Ảnh: CATTH)

Theo cơ quan điều tra, nhóm khách hàng mà đường dây hướng đến chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng nguồn hàng. Đáng chú ý, giá kim cương được chào bán thường thấp hơn khoảng một phần ba so với mặt bằng giá trên thị trường trong nước, qua đó tạo sức hấp dẫn đối với người mua.

Khâu vận chuyển cũng được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo khi nhập cảnh qua các sân bay như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không thực hiện khai báo hải quan.

Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, đầu mối tại Hồng Kông sẽ trực tiếp điều phối việc giao nhận. Kim cương được phân loại sẵn theo từng khách hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua. Mỗi mắt xích trong đường dây chỉ nắm một phần thông tin liên quan đến công việc của mình, giúp hạn chế nguy cơ lộ toàn bộ hệ thống nếu một cá nhân bị phát hiện.

Không chỉ vậy, các nhân viên người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam còn được trang bị thiết bị, phương tiện phục vụ việc quản lý đơn hàng. Mọi hoạt động từ lịch trình di chuyển, tình trạng giao hàng đến các vấn đề phát sinh đều được báo cáo trực tiếp về đầu mối điều hành tại Hồng Kông.

Quá trình thanh toán cũng được tổ chức theo quy trình khép kín. Các đối tượng sử dụng những ứng dụng có chế độ tự động xóa tin nhắn sau khi trao đổi, đồng thời áp dụng quy ước nhận diện giao dịch thông qua số seri trên các tờ USD để xác nhận việc giao hàng và nhận tiền, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với phương thức hoạt động tinh vi, xuyên biên giới và sử dụng công nghệ để che giấu dấu vết, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, xác minh dòng tiền, định giá tang vật cũng như truy vết số hàng hóa đã được tiêu thụ.

Tuy nhiên, bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với nhiều đơn vị liên quan, cơ quan điều tra đã từng bước làm rõ vai trò của các đối tượng, mở rộng chuyên án và tiếp tục xử lý những cá nhân có liên quan.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tổng cộng 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức, đồ vật chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây này thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của lực lượng điều tra, việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, góp phần ngăn chặn các hành vi buôn lậu có yếu tố xuyên biên giới và bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch trên thị trường vàng bạc, đá quý.

*Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tỉnh Thanh Hóa