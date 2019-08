Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Vì sao tội có thể tại ngoại nhưng bà Nguyễn Bích Quy bị bắt tạm giam?

Tối 27/8, tờ Trí thức trẻ thông tin, lúc 18h cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Bích Quy.

Chiều cùng ngày, Viện kiểm sát quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy để điều tra, làm rõ về tội "Vô ý làm chết người" theo điều 128 BLHS.



Bà Quy được xác định là người đưa đón nam sinh Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway, có địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 6/8, và đến chiều cùng ngày phát hiện cháu L. nằm bất động trên xe, được xác định tử vong trước khi vào viện.

Theo quy định tại điều 119, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, cụ thể tại điều 1: Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng.



Theo điều 128 BLHS, tội vô ý làm chết người thuộc tội phạm nghiêm trọng. Tội này có thể áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.



Do đó, dư luận băn khoăn lý do cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy.



Lý giải về việc việc này, tờ Kiến thức dẫn lời luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, bà Nguyễn Bích Quy bị khởi tố theo Khoản 1 Điều 128 BLHS là thuộc tội phạm nghiêm trọng.

"Do là tội phạm nghiêm trọng, bị can có nơi cư trú rõ ràng nên có thể không áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam mà áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.



Tuy nhiên, căn cứ Điều 119 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan điều tra bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy vì lý do bị can dù chỉ phạm tội nghiêm trọng nhưng có dấu hiệu cung cấp tài liệu sai sự thật như phản cung, tố cáo ép cung không đúng sự thật gây khó khăn cản trở hoạt động điều tra thì có thể bắt tạm giam bị can", luật sư Thơm cho biết.

Nạn nhân Lê Hoàng L. được phát hiện nhiều giờ sau đó và đã tử vong. Ảnh cắt từ camera

Trước đó, trong cuộc trao đổi với báo chí vào đêm 9/8, sau khi từ Công an quận Cầu Giấy về nhà, bà Nguyễn Bích Quy khẳng định, sau sự cố này trách nhiệm lớn nhất chắc thuộc về bà, bởi vì bà phụ trách việc đưa đón và đã để quên cháu.

"Đúng là tôi là người chịu trách nhiệm đưa đón. Tôi là người thiếu sót đầu tiên, rồi đến bác lái xe và đến giáo viên chủ nhiệm...", bà Quy trả lời báo chí ngày 9/8.

Sáng 10/8, trả lời báo chí, bà Quy nói: "Hôm đó cháu L. ngủ ở ghế cuối cùng nên tôi không phát hiện ra cháu. Nghĩ lại tôi thấy đau lòng vô cùng...".

Tuy nhiên, đến sáng 22/8, tại văn phòng luật sư Thành Sơn (có địa chỉ tại ngõ 91, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), bà Nguyễn Bích Quy khẳng định không để quên nam sinh Lê Hoàng L. trên xe buýt vào ngày 6/8.

Tờ Trí thức trẻ dẫn lại lời kể của bà Quy cho hay, vào sáng 6/8, sau khi lái xe dừng xe tại cổng trường, có hai cháu khóc trên xe nên bà dỗ các cháu và đưa vào bên trong trường. Trước khi vào trong trường, bà Quy có quay ra xe ngó đầu vào bên trong một lần, rồi kéo cửa lại.

Trong buổi trao đổi hôm 22/8, bà Quy cho rằng, thời điểm bà đưa các cháu học sinh xuống xe, rèm cửa chỗ bà ngồi vẫn mở, không đóng. Tuy nhiên, đến chiều phát hiện cháu L. nằm trên xe thì tất cả rèm cửa trên xe đều đóng.

Khi đón các học sinh vào buổi sáng, trên xe không có gì nhưng đến chiều khi phát hiện cháu L. nằm bất động, bà thấy 1 quả bóng bay màu vàng và sau đó 1 nam sinh trên xe đã cầm quả bóng này.

Sau đó, bà Quy bày tỏ mong muốn được đối chất công khai với tài xế Doãn Quý Phiến để làm rõ các về vấn đề tại sao rèm xe buổi sáng 6/8 thì mở nhưng buổi chiều lại bị kéo lại và về chi tiết quả bóng bay trên xe; tại sao cháu L. buổi sáng mặc áo màu đỏ nhưng buổi chiều lại mặc áo màu trắng xám.

Ngày 27/8, tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội đã có báo cáo về kết quả điều tra nguyên nhân bé Lê Hoàng L., học sinh lớp 1 trường Gateway (Cầu Giấy) tử vong. Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, theo kết quả giám định pháp y chính thức xác định, cháu Lê Hoàng L. chết "do suy hô hấp, tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn". Theo Đại tá Tùng, cơ quan công an đã tìm thấy trong ba lô của cháu L. vẫn còn 2 chai nước và "đằng sau ba lô có áo của trường Gateway màu đỏ ướt đẫm mồ hôi". "Ở trong không gian kín, không có ai cứu, áo ướt cũng có thể đã thay áo đó ra và cháu có thể làm điều đó. Chúng tôi đang giám định gen trên áo cháu mặc của trường Gateway. Chúng tôi sẽ đợi nội dung giám định để họp báo , thông tin cụ thể", ông Tùng cho biết. Theo ông Tùng, cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh về vi phạm của ông Doãn Quý Phiến, lái xe chở học sinh trường Gateway.



