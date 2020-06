Vụ bé trai 5 tuổi tử vong với hai tay bị trói: Công an triệu tập nam sinh lớp 11

Tối 9/6, cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú ở xã Quỳnh Tam) sau 2 ngày mất tích.



Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đã triệu tập nam sinh lớp 11 Đ.N.H. để điều tra làm rõ vì nghi vấn có liên quan đến cái chết của cháu Đ.

Đến đêm 9/6, người dân vẫn đứng ngoài hiện trường theo dõi vụ việc.

"Chiều hôm nay, gia đình có thông báo với trường xin cho em H. nghỉ học vì công an triệu tập lên để làm rõ đến cái chết của cháu Đ.", giáo viên của trường nơi H. đang học cho biết.

Nhà Đ.N.H. ở cách nhà cháu Đ. khoảng 300m. Thường ngày cháu Đ. hay sang nhà H. để chơi.

Chiều 7/6, cháu Đ. xin bố mẹ sang nhà H. để chơi. H. được xác định là người tiếp xúc cuối cùng với cháu Đ.

Tối cùng ngày, gia đình không thấy cháu Đ. về nên đi tìm. Khi sang nhà H. hỏi thì nam sinh này cho biết có đưa Đ. đi chơi nhưng sau đó đã thả cháu xuống đường gần nhà.

Sự việc cháu Đ. bị mất tích và bị sát hại gây chấn động dư luận.

Sau 2 ngày tìm kiếm, đến chiều 9/6, mọi người phát hiện cháu Đ. đã tử vong trong khu vực rừng Tổng đội Thanh niên xung phong (thuộc địa bàn huyện Yên Thành) cách nhà nạn nhân khoảng 10km. Thời điểm phát hiện, cháu Đ. bị trói 2 tay, bịt miệng.



Được biết, cháu Đ. là con trai thứ 3 trong gia đình. Bố cháu Đ. là Hồ Văn Tụ bị đau ốm nên nhiều năm nay không đi làm được khiến cuộc sống gia đình khó khăn.