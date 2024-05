Vụ bé trai 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe bus của trường từng gây rúng động Nhật Bản: Hiệu trưởng và giáo viên bị xử lý ra sao?

Vào tháng 7/2021, tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đã xảy ra vụ việc bỏ quên trẻ em trên xe đưa đón của trường mẫu giáo gây rúng động dư luận. Tai nạn hi hữu do sự tắc trách của người lớn đã để lại bài học cảnh tỉnh cho nhiều người, bao gồm cả phía nhà trường, giáo viên, phụ huynh lẫn xã hội.



Cậu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe 9 tiếng trong cái nóng 50 độ C

Thảm kịch xảy ra vào ngày 29/7/2021 tại một trường mầm non thuộc thành phố Nakama. Cậu bé Toma Kurakake (lúc đó 5 tuổi) lên xe bus đưa đón của trường như thường lệ vào buổi sáng và xe đến trường mẫu giáo Futaba vào khoảng 8h35 sáng.



Tuy nhiên, người tài xế - đồng thời cũng chính là hiệu trưởng đã không kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả học sinh đã xuống xe và để cậu bé một mình bên trong. Khi mẹ của em đến đón vào 5h chiều cùng ngày, Toma mới được phát hiện bị bỏ quên suốt 9 tiếng. Thời gian tử vong của cậu bé ước tính là khoảng 1h chiều.

Chiếc xe bus nơi cậu bé 5 tuổi bị bỏ quên

Theo thí nghiệm tái tạo của cảnh sát sau đó, Toma phải đối mặt với cái nóng ước tính lên tới 55 độ C bên trong xe. Lý do là vì thời điểm xảy ra vụ việc rơi vào đúng đợt nóng đỉnh điểm tại Nhật, đồng thời chiếc xe bus được đỗ ngoài sân nắng cả ngày dài. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó kết luận em qua đời vì say nắng.

Cảnh sát tỉnh Fukuoka ngay sau đó đã điều tra vụ việc theo hướng sơ suất nghề nghiệp dẫn đến tử vong.

Trách nhiệm của những người có liên quan

Cái chết thương tâm của cậu bé học sinh mẫu giáo 5 tuổi đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trên truyền thông và dư luận Nhật Bản.

Người dân đặt hoa tưởng niệm Toma bên cạnh trường mầm non

Người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất là Yoko Urakami, 45 tuổi - hiệu trưởng trường mầm non, cũng là người đã lái xe vào ngày hôm đó. Dù trên xe chỉ có 7 học sinh bao gồm Toma nhưng hiệu trưởng không điểm danh, không kiểm tra bên trong xe sau khi các em xuống xe và ngay lập tức khóa xe lại.

Yoko Urakami và giáo viên có mặt trên xe lúc đó là Noriko Toba, 59 tuổi, đã bị kết án hình sự vào tháng 11/2022. Được biết, vì thiếu nhân sự nên hiệu trưởng đã phải kiêm nhiệm cả công việc lái xe chở học sinh vào sáng ngày xảy ra sự việc. Hiệu trưởng khai nhận cô đã bị phân tâm bởi một đứa bé 1 tuổi khóc to trên xe buýt ngày hôm đó. Cô cho biết sợ hàng xóm phàn nàn nên muốn vội vàng đưa học sinh xuống và không kiểm tra bên trong xe. Còn cô giáo Toba thì “tưởng Urakami đã kiểm tra bên trong xe” nên không quan sát.

Tòa án Fukuoka đã kết án Yoko Urakami 2 năm tù và Noriko Toba 18 tháng tù, cả hai đều được hưởng án treo.

Chánh án Atsushi Tomita cho biết trong phiên toà xét xử: "Nhiệm vụ chăm sóc rất cơ bản là đảm bảo rằng trẻ em được đưa ra khỏi xe bus và được hộ tống. Không thực hiện nghĩa vụ đó là sơ suất nghiêm trọng. Cần nhấn mạnh rằng cái chết của cậu bé là một sự cố nghiêm trọng không thể cứu vãn. Thật quá đau buồn khi nghĩ về việc (cậu bé) hẳn đã cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng như thế nào sau khi bị bỏ lại trong chiếc xe ngột ngạt đó".

Cậu bé Toma đã qua đời vì sự sơ suất của người lớn

Bên cạnh đó, việc thiếu các quy định thống nhất để kiểm tra việc đi học của trẻ em cũng là một nguyên nhân cần được xem xét. Để ngăn chặn tình trạng nguy hiểm có thể tái diễn, chính quyền tỉnh Fukuoka sau đó đã đưa ra khuyến nghị nên bố trí nhiều hơn một nhân viên trên xe bus trường học; kiểm tra kỹ tên trẻ em lên, xuống xe và xác nhận có mặt cũng như giới thiệu, khuyến khích các trường học sử dụng thiết bị an toàn dựa trên công nghệ thông tin. Vụ việc này còn phần nào còn là hồi chuông cảnh báo cho tình trạng thiếu nhân viên chăm sóc trẻ em tại đất nước dân số già như Nhật Bản.



Nguồn: Kyodo Times, Asahi