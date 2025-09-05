Liên quan đến vụ việc bé gái D.T.V. (hơ 1 tuổi) bị bầm tím vùng mặt sau khi gửi nhà trẻ, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Ong Thế Viên, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ cô giáo L.T.V.A. (SN 1990), giáo viên cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1 (phường Tiền Phong, Bắc Ninh) để điều tra.

Liên quan đến vụ việc nói trên, theo thông tin trên Vietnamnet cho biết, sáng ngày 5/9, cơ sở mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1 (tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong) vẫn hoạt động bình thường.

Bé gái 1 tuổi (phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) bị bầm tím, xước da ở mặt khi gửi tại Cơ sở mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1.

Đại diện nhà trường cho biết đang phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng và khẳng định quan điểm sẽ không bao che nếu cô giáo có sai phạm.

Về cô giáo liên quan, đại diện trường cho hay, cô V.A. đã công tác tại trường hơn một năm, hoàn thành tốt công việc và chưa từng bị phụ huynh phản ánh tiêu cực. "Sự việc xảy ra lần này là điều không ai mong muốn,” vị đại diện nói.

Nhà trường cũng cho biết đã chủ động liên hệ thăm hỏi gia đình bé V., đồng thời nỗ lực ổn định tinh thần cho các học sinh khác để đảm bảo hoạt động dạy học.

Được biết, cơ sở mầm non này có hơn 60 trẻ đang theo học và hơn 20 giáo viên.

Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận phản ánh từ chị Đinh Thạch Lan (SN 2000, trú tại tổ dân phố Thành Công, phường Tiền Phong) về việc con gái chị là cháu D.T.V (sinh tháng 6/2024) sau khi được đón từ lớp mầm non về nhà đã xuất hiện nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tiền Phong đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xác minh.