Vụ án tại PC1: Khởi tố 47 bị can, tạm giữ và phong tỏa khối tài sản hơn 1.800 tỷ đồng

TPO - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi trong vụ án liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Quá trình điều tra, CQĐT cũng đã tạm giữ và phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.

Bị can Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1.

Điều tra về 5 nhóm hành vi

Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT - mã chứng khoán PC1).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi trong vụ án liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định dự án có nhiều vi phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc lập, phê duyệt dự toán xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu, quyết toán.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục liên quan đến dự án như: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ.

Tạm giữ, phong tỏa tài sản trị giá hơn 1.800 tỷ đồng

Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị, gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, một số công ty tư vấn xây dựng điện và các doanh nghiệp liên quan.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết thêm, về công tác kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD (tương đương 26 tỷ đồng - PV) ; đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin tại cuộc họp báo.

Như tin đã đưa, liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 bị khởi tố về 2 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Cùng bị khởi tố về hai tội danh trên còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; Ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh (công ty con của PC1); bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng PC1.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát (Công ty con của PC1), để điều tra tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai lãnh đạo khác của Tổng công ty này gồm: ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng giám đốc, hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1), bị can Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT, bị khởi tố về tội Tham ô tài sản; Tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2), hai bị can Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT, và Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, cùng bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3), 3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4), 4 bị can bị khởi tố gồm ông Lê Cao Quyền, Chủ tịch HĐQT; ông Trần Cao Hỷ, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Như Đông, Phó tổng giám đốc, và bà Trần Lê Thanh Bình, Kế toán trưởng.