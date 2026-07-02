Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của quản lý Đoàn Lê Ngọc Phi Lân SN 1975

Bị can Đoàn Lê Ngọc Phi Lân bị khởi tố để điều tra về hành vi can tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (sinh năm 1975) và Trần Minh Duy (sinh năm 1990), cùng trú tại TPHCM.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả được phát hiện ngày 17/3 tại cơ sở sản xuất thuộc Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan Công an đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại TPHCM, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Trần Minh Duy (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (số 226-228 đường Kênh 19/5B, khu phố 5, phường Tây Thạnh và số 227/71, Phạm Đăng Giản, Bình Hưng Hoà, TPHCM) phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về điều kiện sản xuất thực phẩm.

Doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất; sử dụng 21 lao động nhưng không ký hợp đồng lao động, không tổ chức khám sức khỏe định kỳ và không bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định.

Đặc biệt, cơ sở không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm; nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Công an kiểm tra hàng hóa tại cơ sở sản xuất

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã tạm giữ 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); 279.511 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa thành phẩm (chưa dán nhãn); toàn bộ hệ thống máy móc sản xuất và nguyên liệu sản xuất.

Quá trình điều tra xác định, Đoàn Lê Ngọc Phi Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, còn Trần Minh Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm.

Các đối tượng khai nhận đã không sử dụng đủ tỷ lệ yến tự nhiên theo công thức công bố; khoảng 10% sản phẩm (1.000 sản phẩm/ngày) không bảo đảm 70% chất lượng như tiêu chuẩn công bố.

Nhân công trực tiếp nấu theo công thức pha trộn của Lân và Duy khai báo không có thành phần yến tự nhiên trong sản phẩm.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng đối với 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy tất cả các mẫu đều không phát hiện thành phần Acid Sialic; 04 mẫu không phát hiện Acid Amin, 23 mẫu còn lại có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định; đồng thời có 04 mẫu không phát hiện thành phần Protein. Đây này là căn cứ quan trọng xác định các sản phẩm không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn đã công bố, có dấu hiệu là hàng giả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.