HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ án mạng ở TPHCM: Nghi phạm từng có quan hệ tình cảm với con gái của nạn nhân

Nguyễn Dũng - Văn Quân
|

N.T.H. (25 tuổi) bị bắt trong đêm sau khi bị cáo buộc dùng dao tấn công ba người trong một gia đình tại xã Phước Hải, khiến người đàn ông 72 tuổi tử vong, hai người còn lại bị thương.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ N.T.H. (25 tuổi, ngụ xã Phước Hải) để điều tra về hành vi giết người. H. bị bắt trong đêm khi đang lẩn trốn tại phường Long Hương.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn tối 14/9.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 18 giờ 20 ngày 13/9, ông T. (72 tuổi, ngụ xã Phước Hải) đang xem tivi trong nhà thì H. cầm dao xông vào tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu, vợ ông T. từ phía sau nhà chạy lên và cũng bị nghi phạm tấn công, gây thương tích ở vùng đầu. Anh N.V.L. (con rể ông T.) từ trên lầu chạy xuống can ngăn và bị H. gây thương tích ở tay và chân.

Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm rời khỏi hiện trường. Anh L. cùng mẹ vợ được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã dỡ bỏ phong tỏa để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an xã Phước Hải và các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng và truy xét nghi phạm.

Đến khuya 13/9, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ H. khi người này đang lẩn trốn tại phường Long Hương. Nghi phạm sau đó được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án.

Ngày 14/9, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết hai nạn nhân bị thương vẫn đang được điều trị tích cực và bước đầu đã qua nguy kịch. Anh L. bị thương ở tay, chân, trong đó có tổn thương gân tay. Mẹ vợ anh L. bị thương ở vùng đầu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo người dân xung quanh khu vực, gia đình nạn nhân có 4 người, trong đó có 2 con gái. Một người mới lấy chồng cách đây khoảng 4 tháng. H. từng có quan hệ tình cảm với con gái nạn nhân nhưng sau đó đã chia tay.

Thời điểm xảy ra vụ án, những người con của ông T. không có mặt tại nhà. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã dỡ bỏ phong tỏa để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của nghi can H. để xử lý theo quy định.

Chú chó đen bám sát cậu bé đi lạc, ở bên bảo vệ suốt đêm: Câu chuyện 2 năm trước gây xúc động
Tags

giết người

Phước Hải

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Công an TPHCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

01:59
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại