Chú chó đen bám sát cậu bé đi lạc, ở bên bảo vệ suốt đêm: Câu chuyện 2 năm trước gây xúc động

Cho đến bây giờ, gia đình bé trai 6 tuổi vẫn không thể biết con trai đã trải qua những chuyện gì trong đêm dài giữa rừng với chú chó đen.

Vào khoảng 16h30 ngày 12/9, Công an phường Sông Cầu tiếp nhận tin báo của gia đình về việc cháu Nguyễn G.K. đi lạc từ khoảng 15h30 cùng ngày tại khu vực 24 gian, tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu (Đắk Lắk).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức rà soát, tìm kiếm trên diện rộng, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, dân quân tự vệ, gia đình và người dân trên địa bàn tổ chức tìm kiếm liên tục trong đêm và đến rạng sáng ngày 13/9. Đến khoảng 9h ngày 13/9, sau gần một ngày tìm kiếm, cháu K. được phát hiện trên một khu vực núi cao, cách nhà khoảng 10km. Khi được tìm thấy, sức khỏe của cháu bình thường.

Khi ở trên núi trong suốt đêm dài, cháu K. luôn có sự đồng hành, bám sát và bảo vệ của chú chó đen. Thời điểm các lực lượng tìm thấy và tiếp cận cháu K., chú chó màu đen vẫn ở bên cạnh không rời.

Khoảnh khắc các lực lượng cùng người dân tìm thấy cháu bé. Chú chó Đen luôn ở sát bên cạnh. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới tình trạng sức khỏe hiện tại của cháu K, chia sẻ trên Tuổi Trẻ, bố cháu là anh Nguyễn Anh Tuấn, cho biết sau khi chăm sóc tại bệnh viện, t bé đã được đưa về nhà. Hiện bé đã ngủ thiếp đi. Còn con chó sau khi được gia đình đón về cũng đã được cho ăn uống và hoạt động bình thường.

Theo gia đình, con chó này tên Đen và là giống cái, hơn 2 tuổi, từng sinh một lứa. Cả xóm có ít trẻ con nên cháu K. hầu như chỉ chơi với Đen. Mỗi lần Khánh ra khỏi nhà, Đen lại chạy theo.

"Đen rất thông minh, vì con trai tôi chậm nói nên không cần ra hiệu hay nói Đen vẫn ngầm hiểu và làm theo. Như thấy cậu chủ chạy theo không kịp, Đen sẽ dừng lại đợi, nếu thấy người lạ hay chó lạ tiếp cận Đen sẽ sủa lên cảnh báo", anh Tuấn chia sẻ trên Tuổi Trẻ.

Chú cho Đen đến với gia đình cháu K. như là một cái duyên. (Ảnh cắt từ clip)

Chia sẻ thêm về chú chó Đen trên Tuổi Trẻ, mẹ cháu K. - chị Nguyễn Thị Mai cho hay, vài năm trước, con gái lớn của chị thấy một con chó nhỏ bị gia đình chủ không cho nuôi, sợ chú chó bị bỏ rơi nên xin về nhà. Dù lúc đó gia đình đã có hai con chó, nghe con gái năn nỉ, chị đã đồng ý nhận nuôi Đen.

Chị Mai nghĩ đây có thể là cách mà Đen đã trả ơn với gia đình. Chú chó đã bảo vệ cháu K. lúc nguy hiểm nhất thì gia đình rất yêu quý và sẽ coi Đen là thành viên gia đình, không chỉ đơn thuần là chú chó giữ nhà.

Theo chị Mai, gia đình xúc động nhất là việc ngay khi đưa con trai xuống núi con chó cũng đi theo. Tuy nhiên, do lúc đó có rất đông người, con chó lạc khỏi chủ. Không thấy chủ đâu, nó liền chạy ngược lên núi tìm. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi của anh Tuấn, Đen mới chịu chạy xuống để về.