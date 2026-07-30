Vụ Á hậu Mỹ Duyên say sỉn ném gạch vào nhà người dân: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng

Vào tối 23/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái được cho là Á hậu Mỹ Duyên có biểu hiện loạng choạng, nghi đã sử dụng đồ uống có cồn, liên tục dùng gạch ném vào một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Chỉ sau ít giờ xuất hiện, đoạn video đã thu hút sự quan tâm lớn và làm dấy lên nhiều bàn tán.

Theo lời kể của người dân sống gần hiện trường, ban đầu cô gái dùng đôi guốc gõ vào cửa kính nhưng không thấy ai phản hồi. Sau đó, cô đi tìm gạch để tiếp tục ném vào căn nhà. Một người hàng xóm cho biết: "Tối hôm đó cô gái đứng trước nhà khá lâu rồi lấy guốc gõ cửa. Không thấy ai ra nên cô đi tìm viên gạch ném vào phần kính phía dưới, sau đó tiếp tục ném lên tầng một. Mọi người xung quanh cũng nói trong nhà không có ai mà làm vậy mãi nên cuối cùng cô ấy bỏ đi".

Á hậu Mỹ Duyên đã lên tiếng thừa nhận mình là nhân vật trong clip lan truyền, và gửi lời xin lỗi công chúng

Sau đó, Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, xác nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip. Người đẹp thừa nhận thời điểm xảy ra sự việc có sử dụng đồ uống có cồn nên không kiểm soát được hành vi khi đùa giỡn với bạn. Đồng thời, cô khẳng định bản thân không sử dụng chất cấm, bác bỏ những đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội.

Trong bài viết, Mỹ Duyên gửi lời xin lỗi vì hành động thiếu chuẩn mực và cho biết đã chủ động liên hệ xin lỗi người bạn liên quan ngay sau sự việc: "Tôi xin nhận lỗi về những hành động chưa phù hợp trong video. Sau sự việc, tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và đã chủ động xin lỗi bạn của mình. Bạn ấy cũng không hề trách móc mà đã thông cảm và bỏ qua cho tôi. Hiện tại, tôi chỉ mong được yên ổn để tiếp tục cuộc sống và công việc".

Cô cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng ngừng chia sẻ, bình luận tiêu cực hoặc suy diễn thêm về vụ việc vì điều này đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cá nhân.

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, quê Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Năm 2024, cô tham gia Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024 và giành danh hiệu Á hậu 2, đồng thời nhận thêm giải phụ Người đẹp dạ hội.

Vụ vương miện 3 tỷ bị mang đi kiểm định là hàng giả

Nguồn cơn ồn ào này xuất phát từ việc một tài khoản TikTok có tên D.V được cho là của Nguyễn Thị Thảo - cựu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 đang thu hút sự chú ý, các clip đều có hàng trăm nghìn người xem. Nguồn cơn xuất phát từ việc tài khoản này đăng tải loạt video ghi lại quá trình mang chiếc vương miện Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 để kiểm định chất lượng.

Theo nội dung video, người kiểm định nhận định toàn bộ các viên "kim cương" gắn trên vương miện đều không phải kim cương tự nhiên hay kim cương nhân tạo, phần khung cũng không phải vàng, trong khi các viên ngọc trai được cho là không phải ngọc thật. Người này còn đưa ra kết luận chiếc vương miện "không có giá trị" nếu xét về chất liệu cấu thành.

Sự việc Á hậu mang vương miện 3 tỷ đi kiểm định cũng gây xôn xao mấy ngày qua

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bất ngờ khi chủ nhân những đoạn clip này cho hay chiếc vương miện từng được giới thiệu có giá trị lên đến 3 tỷ đồng. Đây cũng chính là chiếc vương miện được trao cho Nguyễn Thị Thảo tại đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023. Tuy nhiên, sau đăng quang, cô gặp ồn ào với ban tổ chức và sau đó bị tước đi danh hiệu.

Trước những tranh cãi ngày càng lan rộng, đại diện cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu đã chính thức phản hồi với truyền thông. Theo ban tổ chức, đơn vị chưa từng công bố chiếc vương miện được chế tác từ vàng hay đính kim cương thật. Mức định giá 3 tỷ đồng là con số do đơn vị tài trợ chế tác công bố, không phải giá trị vật liệu cấu thành. Đại diện cuộc thi cho biết giá trị của chiếc vương miện được tính dựa trên nhiều yếu tố như ý tưởng thiết kế, công sức của nghệ nhân, giá trị thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ, chứ không chỉ nằm ở chất liệu.