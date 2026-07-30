Vụ Á hậu Mỹ Duyên say sỉn ném gạch vào nhà người dân: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng

Chiều 30/7, tại buổi họp báo định kỳ diễn ra ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có phản hồi về hàng loạt vụ việc gây chú ý liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp thời gian gần đây. Trong đó, báo chí đặt câu hỏi về nhiều sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận như vụ Á hậu Mỹ Duyên ném gạch vào nhà người dân sau khi dự tiệc sinh nhật, vụ Á hậu tố chiếc vương miện trị giá 3 tỷ đồng là hàng giả hay việc cuộc thi Mister Majestic Vietnam 2026 công bố đại diện Việt Nam dự thi quốc tế dù không tổ chức cuộc thi tuyển chọn.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đại diện phản hồi. Theo bà Hằng, căn cứ Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức tại địa phương nào thì thuộc thẩm quyền xem xét, quản lý và xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương đó.
"Các cuộc thi trên không diễn ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, do đó không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết và quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh", bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng thông tin.
Đại diện Sở cũng cho biết, theo quy định hiện hành, khi xin phép tổ chức một cuộc thi người đẹp, ban tổ chức phải xây dựng và gửi kèm đề án tổ chức cuộc thi đến cơ quan có thẩm quyền. Đề án phải quy định rõ mục đích, nội dung tổ chức cuộc thi; quyền, trách nhiệm của Ban Tổ chức, thí sinh; danh hiệu và giải thưởng; cũng như quy định các biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy chế cuộc thi hoặc các cam kết của thí sinh, người đạt danh hiệu. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định, cam kết trong quá trình tham gia và tổ chức cuộc thi, góp phần bảo đảm hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, trên cơ sở các quy định hiện hành, cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện việc thẩm định hồ sơ, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền.
Ồn ào của Á hậu Mỹ Duyên