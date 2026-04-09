Vụ 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc: Hạt Kiểm lâm Côn Đảo thông tin chính thức

Ngày 9-4, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo đã có thông tin chính thức liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính cá nhân cất giữ 42 gốc mai vàng không chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo, mai vàng là cây thân gỗ phân bố trong rừng tự nhiên tại Côn Đảo, đồng thời cũng được người dân trồng, nhân giống làm cây kiểng phục vụ làm cảnh tại nhà, mua bán ngoài thị trường nhất là vào mùa xuân.

Những năm gần đây, tại Côn Đảo đang diễn ra tình trạng một số người lén lút vào rừng đào gốc mai rừng về tàng trữ, cất giữ chăm sóc thành cây kiểng để mua bán, trao đổi. Việc này UBND huyện Côn Đảo (cũ) có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý khai thác, vận chuyển, buôn bán cây có nguồn gốc rừng tự nhiên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Những gốc mai khá lớn đang được chăm sóc tại khuôn viên của một trụ sở cũ

Ngày 2-4, Tổ tuần tra liên ngành theo Kế hoạch kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo do Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo chủ trì cùng với Công an Đặc khu Côn Đảo và Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 Đặc khu Côn Đảo kiểm tra tại địa chỉ số 36 đường Tôn Đức Thắng, khu 5, đặc khu Côn Đảo (trụ sở cũ của một đơn vị).

Tại đây, tổ phát hiện 42 cây mai vàng do ông N.V.T (SN 1988) cất giữ, chăm sóc.

Ông T. khai nhận đã mua 45 cây từ đất liền vận chuyển ra đảo. Trong quá trình chăm sóc có 3 cây bị chết, số còn lại 42 cây.

Theo ông Nguyễn Thái Hậu, theo Khoản 3 Điều 8 Thông tư 26/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gỗ có tên trùng với cây gỗ rừng tự nhiên, cây trồng phân tán, cây vườn nhà do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tự đầu tư phải có bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập hoặc có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại (nếu chủ lâm sản đề nghị).

Căn cứ theo khoản 2, Điều 11, Thông tư 26/2025/TT-BNNMT, hồ sơ lâm sản quy định tại khoản 3, Điều 8, Thông tư 26 khi mua bán, chuyển giao, chuyển quyền sở hữu, vận chuyển trong nước phải bao gồm: Bản chính bảng kê lâm sản (do chủ lâm sản bán lập hoặc có xác nhận của Kiểm lâm theo điểm đ khoản 3, Điều 5, Thông tư 26) và bản sao hồ sơ mua bán liền kề trước đó hoặc mã QR chứa hồ sơ trên bảng kê lâm sản (trừ trường hợp bảng kê đã có xác nhận theo đề nghị của chủ lâm sản).

Theo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo, việc xử phạt hoàn toàn đúng quy định

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ lâm sản theo quy định. Hành vi này vi phạm khoản 6, Điều 9, Luật Lâm nghiệp năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025). Đồng thời tại biên bản vi phạm hành chính, ông T. có đề nghị với Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ cung cấp hóa đơn chứng từ mua bán, vận chuyển nhưng sau đó không cung cấp được.

Do đó, Hạt Kiểm lâm quyết định xử phạt theo điểm c, khoản 1, Điều 23, Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25-4-2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 14, Điều 1, Nghị định 07/2022/NĐ-CP ngày 10-1-2022).

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo khẳng định việc xử phạt vi phạm hành chính nêu trên là đúng quy định nhằm ngăn chặn hành vi lén lút vào rừng đào bới, bứng mai rừng tự nhiên về chăm sóc thành cây kiểng để mua bán, trao đổi làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Được biết, số mai vàng này sau khi bị tịch thu sẽ được đề xuất theo hướng trưng dụng làm cây kiểng tại các công viên, vườn hoa tại Đặc khu Côn Đảo.