Đôi vợ chồng tố bị nhóm người "tác động" gãy xương sau va chạm ô tô ở Phú Thọ: Công an vào cuộc

Mới đây mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người xảy ra xô xát trên đường. Trong clip có 5 người đàn ông ẩu đả, giằng co, phía sau là 1 chiếc ô tô nhãn hiệu Huyndai màu trắng và 1 chiếc xe Ford Everest màu đen dừng giữa đường.

Trong một clip khác trích xuất từ camera an ninh, người đàn ông mặc áo hồng đã có hành vi dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu một phụ nữ đang đứng trên vỉa hè. Khi có người can ngăn, người này mới dừng tay. Thông tin về vụ việc đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nhiều người bày tỏ ngán ngẩm: “Đã có nhiều vụ xô xát sau va chạm giao thông và ngay lập tức phải trả giá mà nhiều người vẫn chưa rút được kinh nghiệm sao?”. Vụ việc trên xảy ra trên tuyến đường tỉnh 305 (đoạn qua xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ).

Nhóm người xảy ra xô xát trên đường.

Theo thông tin trên báo VietNamNet, tài xế điều khiển xe màu trắng là anh N.P.D. (36 tuổi, trú xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ). Anh D. được cho là đã bị nhóm đi xe Ford Everest chặn lại giữa đường rồi xảy ra xô xát. Người đàn ông cho hay, khoảng 15 giờ ngày 5/4, anh cùng vợ đi ô tô từ Tuyên Quang về nhà. Khi đi đến khu vực ngã tư trên tỉnh lộ 305, xe của anh D. xảy ra va chạm với ô tô Ford Everest.

Theo lời anh D., sau va chạm, 5 người trên xe Ford Everest có dấu hiệu sử dụng rượu bia đã chặn xe và hành hung vợ chồng anh. Người đàn ông cho biết sau vụ việc, anh bị gãy xương bàn tay còn vợ bị chấn thương vùng đầu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Lạc.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông dùng tay tác động nhiều lần vào vùng đầu một phụ nữ đứng trên vỉa hè.

Cũng theo thông tin từ báo VietNamNet, chiều 6/4, lãnh đạo Công an xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ xác nhận ngày 5/4, trên địa bàn xảy ra vụ va chạm ô tô kèm theo xô xát giữa 2 nhóm người. Lực lượng chức năng công an xã và CSGT đã có mặt tại hiện trường để xử lý ngay sau khi nhận được tin báo.

Những người liên quan đang được Công an xã mời lên làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. CSGT cũng đã niêm phong 2 tô tô, tạm giữ tại trụ sở Công an xã Tam Hồng.