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Vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh nói dối bạn đi đòi nợ để được chở đến nhà bạn gái cũ

Minh Tuệ
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Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Đức Anh đã chuẩn bị sẵn dao nhọn, kiếm Nhật rồi tìm cách đột nhập vào nhà bạn gái cũ lúc nửa đêm.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai, nạn nhân nhỏ nhất mới 2 tuổi như đã thông tin, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP.Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, chiều 2/9, Đức Anh nhậu cùng nhóm bạn ở căn nhà tại phường Hố Nai. Trong cuộc nhậu, anh ta nói về việc bị bạn gái đòi chia tay và sẽ tìm cách trả thù nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 22h30, khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh nhờ một người trong nhóm chở đến khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, nói rằng đến nhà người quen đòi khoản nợ 5 triệu đồng.

Trên đường đi, Đức Anh yêu cầu người bạn chở về phòng trọ ở phường Hố Nai để lấy đồ. Người bạn không biết Đức Anh lấy gì.

- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh (Ảnh: CQCA)

Tại phòng trọ, Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật và một con dao Thái Lan giấu vào người, sau đó tiếp tục nhờ bạn chở đến địa điểm đã nói. Khi đến nơi, cũng chính là khu vực nhà bạn gái cũ, hắn yêu cầu người bạn chạy xe quanh để quan sát.

Phát hiện cha bạn gái cũ đi làm về, Đức Anh yêu cầu dừng xe và nói: "Để tao xử ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao".

Người bạn can ngăn, không để Đức Anh thực hiện ý định và chở anh ta trở lại phòng trọ nghỉ ngơi rồi về nhà.

Đến 0h ngày 3/9, Đức Anh tự lái xe máy, đeo khẩu trang, mang theo dao quay lại nhà bạn gái cũ. Anh ta đỗ xe phía sau, sau đó leo qua cổng rào nhà hàng xóm, lên mái nhà tìm cách đột nhập. Nghe tiếng động từ khu vực giếng trời, cha cô gái ra xua đuổi. Đức Anh sau đó leo sang nhà ông Nguyễn Viết Quang ở kế bên để tiếp tục tìm đường đột nhập vào nhà ông này.

Khi mở cửa tầng hai đi xuống tầng trệt, Đức Anh bị ông Quang phát hiện, tri hô. Nghi phạm liền dùng dao tấn công.

Anh Quang chạy ra phía sau lấy một con dao chống trả nhưng làm rơi. Đức Anh tiếp tục đuổi chém khiến ông bị thương nặng. Nạn nhân mở cửa chạy ra đường kêu cứu nhưng vẫn bị nghi phạm đuổi theo, tấn công đến khi gục xuống, cách cổng nhà khoảng 15 m.

Theo kết quả điều tra, Đức Anh sau đó quay vào nhà ông Quang, chốt cửa cổng rồi tìm những người còn lại trong nhà để tiếp tục sát hại nhằm bịt đầu mối. Sau khi gây án, Đức Anh ra mở cửa và bị công an bắt giữ. Qua làm việc, Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

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Tags

Nguyễn Đức Anh

Đồng Nai

giết người

cảnh sát điều tra

bạn gái cũ

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