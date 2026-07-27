Vụ 2 nữ sinh viên ngành Y livestream phản cảm: Nhà trường lên tiếng

2 nữ sinh viên trong clip là sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ.

Sự việc 2 nữ sinh viên ngành Y livestream phản cảm đã gây bức xúc trong dư luận. Theo thông tin trên báo Dân trí, 2 nữ sinh viên trong clip là sinh viên của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (Hà Nội).

Đại diện truyền thông nhà trường cho hay, 2 nữ sinh trong clip là sinh viên năm thứ 4 ngành Y khoa của trường, tháng 9 tới sẽ lên năm thứ 5. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã làm việc với nhà trường về clip phản cảm của 2 sinh viên trên mạng xã hội. Đồng thời, phía bệnh viện cũng chấm dứt quá trình hướng dẫn thực tập, trả 2 sinh viên về cơ sở đào tạo.

Nhà trường đang lên kế hoạch để họp hội đồng kỷ luật, xử lý 2 sinh viên nêu trên, có thể trong một vài ngày tới.

Theo đại diện truyền thông nhà trường, nhà trường sẽ xử lý trường hợp này nghiêm khắc để răn đe, không chỉ với sinh viên ngành Y mà còn là lời cảnh tỉnh với sinh viên các ngành khác trong toàn trường.

Vị đại diện truyền thông bày tỏ, theo quan điểm cá nhân, đây là hành vi không thể chấp nhận được, nhất là với ngành Y, tối thiểu 2 sinh viên trên sẽ bị đình chỉ học tập.

2 nữ sinh viên ngành Y livestream phản cảm. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội bất bình khi xem đoạn clip cắt từ livestream của 2 nữ sinh viên. Trong clip, 2 nữ sinh mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại sảnh của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) để livestream, liên tục cười cợt và có lời lẽ phản cảm.

Tối 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã có thông tin chính thức trên Fanpage liên quan đến sự việc trên. Bệnh viện khẳng định 2 cá nhân xuất hiện trong clip không phải cán bộ, nhân viên của Bệnh viện mà là 2 sinh viên ngành Y đang thực tập.

Sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện đã làm việc với cơ sở đào tạo và chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với 2 sinh viên, đồng thời bàn giao về nhà trường để xử lý theo quy định.

Phía bệnh viện bày tỏ luôn thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Sự việc trên là hành vi cá nhân của sinh viên thực tập, hoàn toàn không phản ánh tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện.