Vụ 2 nữ sinh ngành Y livestream phản cảm: Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nói gì?

TS.BS Trần Thị Oanh - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, thực tế bệnh viện đã có đầy đủ quy định dành cho sinh viên thực tập từ trước.

Liên quan đến sự việc 2 nữ sinh viên ngành Y khoa, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội livestream phản cảm khi đi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online sáng 27/7, TS.BS Trần Thị Oanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho hay, hằng năm bệnh viện tiếp nhận khá nhiều sinh viên đến học tập, thực hành lâm sàng.

Theo TS.BS Trần Thị Oanh, các sinh viên đến học tập, thực hành lâm sàng đến từ nhiều cơ sở đào tạo khác nhau. Hoạt động này được bệnh viện duy trì thường xuyên, nhằm hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Về sự việc 2 nữ sinh viên có phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bày tỏ, đây là lần đầu tiên bệnh viện gặp trường hợp sinh viên thực tập có hành vi như vậy.

Bệnh viện cảm thấy rất bất ngờ vì các em đều đã là sinh viên năm thứ 4, ở độ tuổi trưởng thành, đã được trang bị kiến thức cũng như ý thức về trách nhiệm của công dân. Khi xảy ra sự việc, bệnh viện rất tiếc và không nghĩ rằng lại có những hành vi như vậy.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bày tỏ, đây là lần đầu tiên bệnh viện gặp trường hợp sinh viên thực tập có hành vi như vậy.

Bệnh viện đã tiến hành xác minh, xử lý theo quy định và thông báo tới nhà trường để phối hợp giải quyết ngay sau khi nắm được thông tin. Các nội dung liên quan, đến thời điểm này đã cơ bản được xử lý theo đúng quy trình, những vấn đề còn lại sẽ tiếp tục được phối hợp với nhà trường theo diễn biến của vụ việc.

TS.BS Trần Thị Oanh nói thêm, thực tế bệnh viện đã có đầy đủ quy định dành cho sinh viên thực tập từ trước. Các quy định này bao gồm yêu cầu về tác phong, trang phục, giao tiếp, ứng xử và trách nhiệm trong quá trình học tập tại bệnh viện. Các trường đưa sinh viên đến thực tập đều được phổ biến các nội dung này.

Nhằm hạn chế những sự việc tương tự xảy ra, bệnh viện sẽ đẩy nhanh kế hoạch làm việc với các cơ sở đào tạo để rà soát công tác phối hợp trong quản lý sinh viên. Đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình để xem còn nội dung nào cần bổ sung hoặc tăng cường.

Sự việc của 2 sinh viên là trường hợp cá biệt, nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của bệnh viện cũng như công tác đào tạo. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trường để nâng cao ý thức, trách nhiệm của sinh viên ngay từ khi bắt đầu thực tập, bảo đảm môi trường học tập và khám chữa bệnh chuyên nghiệp, an toàn.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Sáng cùng ngày, trả lời trên báo VnExpress, PGS. TS Phạm Dương Châu, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đánh giá việc sinh viên phát ngôn không đúng chuẩn mực là sai.

Theo ông Châu, nhà trường không chỉ dạy chuyên môn mà còn dạy cả đạo đức, tính cách bởi thầy thuốc như mẹ hiền. Vị Phó hiệu trưởng nói, sinh viên phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Trường sẽ đình chỉ học tập, yêu cầu 2 sinh viên viết tường trình.

Dự kiến vào ngày mai (28/7), nhà trường dự kiến họp hội đồng kỷ luật, làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xử lý nghiêm, dứt điểm.