Vụ 2 cháu bé tử vong bất thường, bà rạch tay: Lời khai của bà nội cũng chính là nghi phạm

Chiều 31/8, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin với báo Người lao động về vụ 2 trẻ em tử vong bất thường trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà nội M.T.V. (SN 1965, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng là nghi phạm ra tay sát hại 2 cháu bé.

Quá trình điều tra, làm việc, bà V. khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà V. đã sát hại 2 cháu rồi tự tử. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 31/8, đại diện UBND xã Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên) xác nhận trên báo Vietnamnet rằng, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Cụ thể, khoảng 8h cùng ngày, người dân tại thôn Nhạc Miễu phát hiện thi thể một bé trai dưới ao trong khu nhà trọ và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi 2 cháu tử vong. Ảnh: NLĐ & Vietnamnet

Ngay sau đó, lực lượng công an kiểm tra các phòng trọ xung quanh và phát hiện thêm một cháu bé khác tử vong trong phòng kế bên.

Theo thông tin ban đầu báo Lao Động cung cấp, hai cháu là N.M.K. (SN 2017) và N.M.H (SN 2013), là con của anh N.V.P. (SN 1990, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng). Bố mẹ cháu thuê trọ tại Hưng Yên để làm công nhân. Gia đình thuê hai phòng: một phòng cho hai con và bà nội, một phòng cho vợ chồng ở.

Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ hai cháu đang đi làm tại công ty. Trong phòng trọ, cơ quan chức năng phát hiện người bà bị thương với vết rạch ở tay, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường còn có nhiều dấu vết máu.