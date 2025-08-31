HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phát hiện 2 cháu bé tử vong bất thường, bà bị rạch tay: Hiện trường có gì?

Chi Chi (Tổng hợp) |

Vụ việc đau lòng xảy ra ở xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Đại diện UBND xã Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên) xác nhận trên báo Vietnamnet sáng 31/8 rằng, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Cụ thể, khoảng 8h cùng ngày, người dân tại thôn Nhạc Miễu phát hiện thi thể một bé trai dưới ao trong khu nhà trọ và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. 

Phát hiện 2 cháu bé tử vong bất thường, bà bị rạch tay: Hiện trường có gì? - Ảnh 1.

Hiện trường nơi 2 cháu nhỏ tử vong. Ảnh: Dân Việt & Vietnamnet

Ngay sau đó, lực lượng công an kiểm tra các phòng trọ xung quanh và phát hiện thêm một cháu bé khác tử vong trong phòng kế bên.

Theo thông tin ban đầu báo Dân Việt cung cấp, hai cháu sinh năm 2013 và 2017, là con của một cặp vợ chồng quê Hải Phòng. Gia đình này vừa thuê hai phòng trọ tại xã Như Quỳnh để tiện cho công việc: một phòng cho vợ chồng, phòng còn lại để hai con và bà ở.

Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ hai cháu đang đi làm tại công ty. Trong phòng trọ, cơ quan chức năng phát hiện người bà bị thương với vết rạch ở tay, hiện đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường còn có nhiều dấu vết máu.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã Như Quỳnh phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ.

Bắt tạm giam cán bộ ngân hàng Nguyễn Văn Khiêm
