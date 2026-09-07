VTV thay đổi bộ nhận diện sau 56 năm

Bộ nhận diện mới của VTV trông như thế nào?

Sáng 7/9, những khán giả quen thuộc với các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có thể nhận ra một số thay đổi trên màn hình. Từ 0h cùng ngày, VTV chính thức triển khai bộ nhận diện mới trên các kênh truyền hình và nền tảng trực thuộc.

Thời điểm thay đổi cũng là một ngày đặc biệt. Ngày 7/9/2026 đánh dấu tròn 56 năm kể từ khi chương trình truyền hình thử nghiệm đầu tiên được phát đi từ số 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Theo VTV, việc triển khai đồng loạt nhận diện mới không đơn thuần là điều chỉnh hình thức mà gắn với một giai đoạn phát triển mới, khi Đài không còn chỉ hoạt động trong phạm vi truyền hình truyền thống mà đang hướng đến hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng.

Bộ nhận diện mới của VTV có gì khác?

Bộ nhận diện mới được Trung tâm Kỹ thuật - Mỹ thuật truyền hình thuộc Đài Truyền hình Việt Nam thiết kế với sự tư vấn của chuyên gia truyền thông.

Điểm đáng chú ý là chữ VTV cùng bộ số từ 1 đến 10 đều được vẽ riêng, không sử dụng mẫu chữ có sẵn. Ba màu vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả tiếp tục được duy trì, song sắc độ được làm sáng hơn, tạo cảm giác trẻ trung và phù hợp hơn với môi trường truyền thông hiện đại.

Như vậy, VTV không lựa chọn cách tạo ra một hình ảnh hoàn toàn xa lạ. Cấu trúc chữ và ba màu đặc trưng vẫn giúp khán giả nhận ra thương hiệu quen thuộc, trong khi màu sắc, hiệu ứng và cách ứng dụng được làm mới.

Điều này cũng xuất phát từ sự thay đổi trong cách khán giả xem truyền hình. Logo VTV ngày nay không chỉ nằm ở một góc màn hình TV. Nó còn xuất hiện trên điện thoại, máy tính, ứng dụng, website, mạng xã hội và nhiều loại nội dung số với kích thước hiển thị khác nhau.

Theo VTV, nhận diện mới vì thế phải bảo đảm sự rõ ràng, thống nhất và dễ nhận biết trên nhiều không gian. Các hình tam giác cùng hiệu ứng chuyển động trong hệ thống đồ họa còn gợi liên tưởng tới một "phễu lọc" - biểu tượng cho quá trình tiếp nhận, lựa chọn, kiểm chứng và xử lý thông tin trước khi chuyển tới khán giả.

56 năm trước, tín hiệu VTV chỉ phủ khoảng 10 km

Nếu bộ nhận diện mới được sinh ra cho thời đại của điện thoại thông minh và Internet, điểm khởi đầu của VTV lại diễn ra trong điều kiện hoàn toàn khác.

Theo Cổng thông tin điện tử Đài Truyền hình Việt Nam, lúc 19h ngày 7/9/1970, những tín hiệu đầu tiên của Vô tuyến Truyền hình Việt Nam được phát đi từ số 58 Quán Sứ, Hà Nội. Phạm vi phủ sóng khi đó chỉ khoảng 10 km, chương trình kéo dài gần 2 giờ.

Điều kiện kỹ thuật của buổi phát sóng đầu tiên rất đơn sơ. Hai chiếc máy quay mang tên "Ngựa Trời" do chính các cán bộ, kỹ sư của ngành truyền hình chế tạo được sử dụng. Tin tức khi ấy còn được trình bày bằng ảnh tĩnh, phát thanh viên đọc thông tin từ bảng telex không dấu.

Từ khởi đầu đó, truyền hình Việt Nam liên tục trải qua những cột mốc công nghệ quan trọng.

Năm 1976, Vô tuyến Truyền hình Việt Nam chính thức phát sóng hàng ngày. Năm 1977, đơn vị tách khỏi Đài Tiếng nói Việt Nam, trở thành Đài Truyền hình Trung ương. Tháng 9/1978, truyền hình màu bắt đầu được thử nghiệm; đến năm 1986, Đài chính thức chuyển từ hệ phát hình đen trắng sang phát hình màu. Một năm sau, Đài Truyền hình Trung ương đổi tên thành Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm 1990, VTV2 chính thức phát sóng, đưa VTV bước sang thời kỳ nhiều kênh. Đến năm 1996, VTV3 trở thành một kênh riêng. Năm 1998, theo lịch sử do VTV công bố, tín hiệu trong nước đã phủ sóng toàn lãnh thổ, trong khi VTV4 bắt đầu mở rộng tới khán giả quốc tế.

Từ màn hình TV đến hệ sinh thái truyền thông số

Bước sang thế kỷ XXI, thay đổi không còn chỉ nằm ở số lượng kênh mà còn ở cách nội dung được sản xuất và đưa đến người xem.

Năm 2000, VTV ra mắt trang thông tin chính thức trên Internet, tiền thân của Báo điện tử VTV News. Năm 2002, VTV5 ra đời phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số; năm 2007 hệ thống tiếp tục có thêm VTV6 và VTV9. Từ năm 2013, các kênh VTV bắt đầu chuyển sang phát sóng chuẩn HD.

Một bước ngoặt đáng chú ý khác diễn ra vào năm 2015, khi VTV ra mắt dịch vụ và ứng dụng xem truyền hình trực tuyến VTVGo. Từ đây, người xem không nhất thiết phải có mặt trước màn hình TV vào đúng khung giờ phát sóng để tiếp cận nội dung.

Đến tháng 10/2024, VTVGo được chính thức công bố là nền tảng truyền hình số quốc gia. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đánh giá đây là một trong những kết quả nổi bật của quá trình chuyển đổi số tại VTV, trong bối cảnh khán giả ngày càng dịch chuyển từ TV truyền thống sang các ứng dụng trên Internet.

Nhìn lại chặng đường ấy, sự thay đổi bộ nhận diện ngày 7/9/2026 có thể xem là một lát cắt dễ nhận thấy của quá trình chuyển đổi lớn hơn.

Bởi vậy, diện mạo mới xuất hiện từ ngày 7/9 không chỉ là câu chuyện về màu sắc hay những con số được vẽ lại. Đó còn là dấu mốc nối giữa một hình ảnh đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả và cách VTV muốn tiếp tục xuất hiện trước công chúng trong thời đại số.