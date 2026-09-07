Cháy khách sạn khiến 2 khách thuê phòng tử vong ở TP.HCM: Danh tính nạn nhân

Nam nạn nhân được phát hiện tử vong tại hành lang tầng 2 khu vực phía sau khách sạn. Trong khi đó, nạn nhân nữ tử vong trong căn phòng ở tầng trệt.

Sáng sớm nay (7/9), một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khách sạn Thùy Dương đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) đã khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.

Thông tin trên báo VnExpress cho hay, sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát đã phát hiện anh Nguyễn Trần Nhật D. (24 tuổi, trú phường Phú Định, TP.HCM), tử vong tại hành lang tầng 2 khu vực phía sau khách sạn. Một nạn nhân khác là chị Hồ Thị P. (20 tuổi, quê ở TP Huế) được phát hiện tử vong tại căn phòng ở tầng trệt. Cả 2 nạn nhân đều là khách thuê phòng, nghi bị ngạt khói.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, xót xa, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến 2 nạn nhân.

Khách sạn nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 khách lưu trú tử vong. (Ảnh: CACC)

Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng lên từ tầng 1 của khách sạn nên đã hô hoán, sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng việc tiếp cận ban đầu gặp khó khăn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH PC07, Công an TP.HCM sau khi nhận tin báo đã cùng Công an phường Tân Sơn Nhì và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, tổ chức chữa cháy, cứu nạn và phong tỏa hiện trường.

Cảnh sát đã giải cứu được 26 người ra ngoài an toàn, 7 người được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. (Ảnh: PC07, Công an TP.HCM)



Báo Thanh Niên đưa tin, theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 5 giờ ngày 7/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo cháy tại khách sạn Thùy Dương.

Khách sạn nơi xảy ra hỏa hoạn có quy mô gồm 1 trệt, 1 lửng, 4 lầu, sân thượng với tổng cộng 19 phòng (trong đó 16 phòng cho thuê và 3 phòng gia đình ở).

Thời điểm xảy ra cháy, cửa cuốn bên dưới đang đóng kín nên nhiều khách lưu trú mắc kẹt bên trong hoảng loạn đập cửa kêu cứu. Trong khi đó, trên tầng thượng, nhiều người đã dùng dây đu qua mái nhà các hộ dân lân cận để thoát thân.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Lực lượng chức năng khi có mặt đã trực tiếp hướng dẫn, giải cứu an toàn 26 người ra ngoài. 7 nạn nhân có hiểu hiện ngạt khói nhanh chóng được đưa đến các cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Hiện tình trạng các nạn nhân đều đã ổn định, không có ai bị thương nặng. Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn lúc 5 giờ 17 phút.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, vụ cháy đã làm 2 người tử vong. Diện tích cháy khoảng 12 m² trên tổng diện tích 503 m² của khách sạn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã bảo vệ thành công 491 m² còn lại của công trình cùng các dãy nhà dân liền kề, ngăn chặn kịp thời không để cháy lan sang các khu vực xung quanh và di dời an toàn nhiều tài sản, xe máy.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn trên.