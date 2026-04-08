VPBank thông báo dừng tính năng chuyển tiền nhanh với giao dịch trên 500 triệu đồng: Khách hàng chú ý!

Ngọc Linh |

Khách hàng cần lưu tâm, tránh gián đoạn giao dịch.

Mới đây, Ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phát thông báo tới toàn thể khách hàng về việc dừng phục vụ tính năng chuyển tiền nhanh với giao dịch trên 500 triệu đồng.

Cụ thể, VPBank cho biết: Trước đây, với các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động chia nhỏ thành các lệnh dưới 500 triệu đồng. Quy trình này giúp xử lý giao dịch qua luồng Napas 247, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian thao tác và nhận kết quả nhanh chóng hơn.

Thông báo mới của VPBank về việc dừng phục vụ tính năng chuyển khoản nhanh với giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên

Từ 4/4, theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, VPBank NEO thông báo việc xử lý các giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng sẽ được triển khai như sau:

1. Khi khách hàng chuyển khoản liên ngân hàng với số tiền giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động xử lý theo luồng chuyển khoản thường. Thời gian xử lý ít nhất 4 giờ. Nếu trễ giờ hành chính, giao dịch sẽ hoàn tất vào ngày làm việc kế tiếp.

2. Trường hợp muốn được xử lý theo luồng “Chuyển khoản nhanh Napas 247” (nhận tiền tức thời), khách hàng cần chủ động chia nhỏ các giao dịch để đảm bảo giá trị mỗi giao dịch dưới 500 triệu đồng.

VPBank thông báo và nhấn mạnh khách hàng cần lưu tâm, nắm thông tin để chủ động với các kế hoạch tài chính của bản thân.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tới các số hotline của VPBank.

- Số hotline phục vụ khách hàng tiêu chuẩn: 1900545415

- Số hotline phục vụ khách hàng ưu tiên: 1800545415

- Số hotline phục vụ khách hàng private: 1800888969

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt "nghi phạm" thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
