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Vốn hóa Vingroup đạt 1,9 triệu tỷ đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới

Hà Linh
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Cổ phiếu Vingroup tăng mạnh giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

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Thị trường chứng khoán Việt Nam trở lại sau kỳ nghỉ lễ chứng kiến cú ngược dòng ngoạn mục của cổ phiếu Vingroup (mã VIC). Từ mức giảm hơn 4% trong phiên sáng, VIC đảo chiều tăng 3,6% lên mức 244.500 đồng/cp qua đó lập đỉnh mới. Vốn hóa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng theo đó lập kỷ lục 1,9 triệu tỷ đồng, con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.

Tính từ đầu năm, VIC đã tăng 44% thị giá. Cổ phiếu VIC tăng mạnh giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo cập nhật từ Forbes, Chủ tịch Vingroup hiện có khối tài sản lên đến 37,5 tỷ USD, xếp thứ 59 trong danh sách tỷ phú thế giới. Đây là khối tài sản lớn nhất mà một người Việt Nam từng đạt được theo tính toán của Forbes.

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Cổ phiếu VIC tăng mạnh sau khi Vingroup công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2026. Sau soát xét, doanh thu thuần của Vingroup giảm gần 368 tỷ, xuống còn 221.920 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế sau soát xét lại tăng gần 695 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, lên mức 34.400 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 530 tỷ đồng, lên 20.905 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính là một trong những yếu tố giúp Vingroup tăng trưởng lợi nhuận đột phá. Trong nửa đầu năm nay, Vingroup ghi nhận 25.285 tỷ đồng từ doanh thu tài chính, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Hồi tháng 6, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng đã thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP), đem về 12.542 tỷ đồng lợi nhuận.

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Bên nhận chuyển nhượng là công ty Tương Lai, một tổ chức do ông Phạm Nhật Vượng góp vốn. VFTP là công ty nắm giữ mảng sản xuất của hãng xe VinFast, gồm hai nhà máy ở Việt Nam và chịu trách nhiệm toàn bộ các khoản nợ tài chính của VinFast, khoảng 182.000 tỷ đồng, tính đến ngày 31/3. VFTP sẽ tiếp tục sản xuất xe theo đơn đặt hàng từ VinFast trong khi hãng xe của ông Phạm Nhật Vượng chịu trách nhiệm phân phối, bảo hành, hậu mãi và phát triển thương hiệu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ trong năm 2026. Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, Vingroup đã thực hiện gần 46% kế hoạch doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Tags

vingroup

Phạm Nhật Vượng

vic

chứng khoán

VinFast

vốn hóa Vingroup

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