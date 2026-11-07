Volvo EX90 ra mắt Việt Nam: Giá 3,5 tỷ đồng, ngang cỡ XC90, trần kính điện tử, đầy điện đủ chạy Hà Nội - Huế

EX90 - mẫu SUV thuần điện cỡ lớn của Volvo có hệ dẫn động 4 bánh và phạm vi vận hành tối đa 625 km, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm xe sang 3 hàng ghế.

EX90 - SUV điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam

Hôm nay (6/11), Volvo EX90 được giới thiệu tại Việt Nam. Xe có giá bán lẻ đề xuất 3,5 tỷ đồng. Đây là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn của thương hiệu Thụy Điển, còn được xem như một biến thể điện từ XC90. Xe được phân phối chính thức bởi Sweden Auto.

Ảnh: Volvo

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.037 x 1.964 x 1.742 mm, chiều dài trục cơ sở 2.985 mm. Với chiều dài hơn 5 mét và cấu hình 3 hàng ghế, Volvo EX90 tham gia nhóm SUV điện hạng sang cỡ lớn tại Việt Nam. Cùng kích thước với mẫu xe này có Mercedes-Benz EQS SUV, giá niêm yết hơn 5,2 tỷ đồng. SUV điện cỡ lớn hiện còn có Porsche Cayenne Electric, giá từ hơn 4,7 tỷ đồng.

Dài 5.037 mm

Rộng 1.964 mm

Cao 1.742 mm

Trục cơ sở 2.985 mm

Ngoại thất EX90 tối giản hơn XC90

Volvo EX90 theo đuổi ngôn ngữ thiết kế Scandinavian với những đường nét gọn gàng, hạn chế chi tiết trang trí. Phần đầu xe có thiết kế kín, không sử dụng lưới tản nhiệt truyền thống như các mẫu xe động cơ đốt trong, ví dụ như XC90. Cụm đèn chiếu sáng mang hình búa Thor đặc trưng của Volvo, tạo điểm nhận diện ở phía trước.

Ảnh: Volvo

Ở phía sau, cụm đèn hậu được bố trí theo chiều dọc, là cách Volvo hiện đại hóa kiểu đèn hậu đặc trưng trên các mẫu SUV của hãng. Xe sử dụng bộ mâm 21 inch, đi kèm lốp trước kích thước 265/45R21 và lốp sau 295/40R21. Khoảng sáng gầm đạt 210 mm.

Ảnh: Bảo Lâm

Nội thất có tiện nghi "chiều chuộng" người ngồi

Khoang lái Volvo EX90 được trang bị màn hình trung tâm kích thước 14,5 inch, tích hợp hệ điều hành Google. Phía sau vô-lăng là màn hình hiển thị thông tin lái xe 9 inch. Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins gồm 25 loa, tổng công suất 1.610 W, hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos. Đáng chú ý, loa còn được tích hợp trên tựa đầu hàng ghế trước.

Ảnh: Volvo

Ghế bọc da Nappa cao cấp, có chức năng thông gió và massage ở hàng ghế trước. Trần kính toàn cảnh sử dụng công nghệ electrochromic (che bằng điện tử). Ngoài ra, xe có chìa khóa kỹ thuật số Digital Key Plus.

Ảnh: Bảo Lâm

Hệ truyền động điện của EX90 680 mã lực

Công suất cực đại

870 Nm

Mô-men xoắn cực đại

4,2 giây

0-100 km/h, theo công bố của hãng

625 km

Phạm vi tối đa theo chu trình WLTP

Volvo EX90 sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian điện tử (eAWD), công suất cực đại 680 mã lực và mô-men xoắn tối đa 870 Nm. Theo công bố của hãng, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,2 giây. Hệ thống treo khí nén buồng hơi kép kết hợp giảm chấn thích ứng FSD.

Ảnh: Volvo

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin CATL dung lượng 106 kWh, sử dụng kiến trúc điện áp 800V. Phạm vi vận hành tối đa đạt 625 km theo chu trình WLTP. Quãng đường này xấp xỉ khoảng cách Hà Nội - Huế.

Với sạc nhanh DC, công suất tối đa đạt 350 kW, cho phép sạc pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút. Trong khi đó, bộ sạc AC tích hợp trên xe (OBC) có công suất tối đa 11 kW, cần khoảng 10 giờ để sạc từ 0% lên 100%.

Sạc nhanh DC 350 kW: 10-80% trong ~22 phút

Sạc AC 11 kW: 0-100% trong ~10 giờ

Công nghệ an toàn của mẫu SUV cỡ lớn

Volvo EX90 được trang bị Safe Space Technology với các cảm biến bên trong và bên ngoài xe, hệ thống thấu hiểu người lái Driver Understanding System, nhận diện hành khách Occupant Sensing và cảnh báo mở cửa Door Opening Alert.

Ảnh: Volvo

Các tính năng hỗ trợ lái gồm hỗ trợ giữ làn, chuyển làn, phát hiện phương tiện hoặc vật cản, phòng ngừa va chạm ở tốc độ thấp, hỗ trợ lái ở mọi dải tốc độ và hỗ trợ đỗ xe.



