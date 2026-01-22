Volvo EX60 ra mắt: Xe điện tích hợp google gemini đầu tiên thế giới vận hành 810 km một lần sạc

Vào ngày 21 tháng 1 năm 2026, làng xe hơi thế giới đã chứng kiến một cột mốc quan trọng khi Volvo chính thức vén màn mẫu SUV điện hạng trung EX60. Đây được công bố là chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới được xây dựng hoàn toàn dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo Google Gemini, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hãng xe Thụy Điển sang phát triển phương tiện dẫn dắt bởi phần mềm.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên EX60 vẫn giữ biểu tượng "Búa Thor" đặc trưng nhưng được tinh chỉnh lại theo dạng tách rời, tương tự như dòng XC70 mới ra mắt. Các đường gân dập nổi ở vòm bánh trước được làm cơ bắp hơn, kết hợp với bộ bodykit khí động học giúp xe trông hầm hố nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch vốn có của thương hiệu xe sang Thụy Điển.

Gemini - bộ não trung tâm thay thế thao tác truyền thống

Khác biệt hoàn toàn với các hệ thống thông tin giải trí hiện có trên thị trường, Google Gemini trên Volvo EX60 không đóng vai trò như một tính năng bổ trợ mà hoạt động như một lớp trí tuệ trung tâm bao trùm toàn bộ phương tiện. Nhờ vào sự tích hợp này, các trợ lý giọng nói dựa trên câu lệnh cứng nhắc đã bị loại bỏ, thay vào đó là khả năng hội thoại tự nhiên.

Người lái giờ đây có thể đưa ra các yêu cầu phức tạp và đa bước mà không cần phải ghi nhớ các câu lệnh cụ thể. Ví dụ, hệ thống có thể tự động trích xuất một địa chỉ từ email và thêm nó vào hệ thống định vị chỉ thông qua một lời nói đơn giản của tài xế.

Gemini cũng kết nối trực tiếp và sâu rộng với hệ sinh thái của Google như Gmail và Lịch, cho phép người dùng quản lý công việc, tìm kiếm tin nhắn và lên lộ trình di chuyển mà không cần rời mắt khỏi giao diện lái xe.

Volvo EX60 mang một diện mạo "chất chơi" và hiện đại hơn hẳn bản xăng XC60. Dù vẫn thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế từ các dòng xe mới của Thụy Điển, EX60 trông mượt mà và năng động hơn với phần mái dốc thấp và nắp ca-pô hạ thấp đáng kể do không còn động cơ đốt trong.

Để vận hành "bộ não" này, Volvo trang bị cho EX60 một cấu hình phần cứng đáng nể với thiết lập chip kép. Sự kết hợp giữa bộ vi xử lý NVIDIA DRIVE AGX Orin và Qualcomm Snapdragon 8255 mang lại khả năng thực hiện hơn 250 nghìn tỷ phép tính mỗi giây. Sức mạnh này đảm bảo khả năng xử lý AI thời gian thực cho mọi hệ thống từ an toàn, điều hướng đến các tiện ích trong cabin.

Volvo cũng cam kết mở rộng khả năng của Gemini thông qua các bản cập nhật qua mạng (OTA). Trong tương lai, AI này thậm chí có thể diễn giải video trực tiếp từ các camera 360 độ của xe để trả lời các câu hỏi về địa danh hoặc môi trường xung quanh theo thời gian thực.

Khả năng vận hành chính là yếu tố gây "sốc" nhất trên mẫu SUV này. Với cấu trúc điện áp 800V hoàn toàn mới, Volvo EX60 sở hữu phạm vi hoạt động lên tới 810 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Nền tảng kỹ thuật và hiệu suất vượt trội

EX60 là mẫu xe thương mại đầu tiên được phát triển trên kiến trúc SPA3 800V hoàn toàn mới của Volvo cùng nền tảng phần mềm HuginCore. Điểm nhấn trong sản xuất là việc áp dụng công nghệ đúc khuôn lớn "mega casting", giúp giảm số lượng linh kiện, tăng độ cứng vững cho khung gầm và giảm trọng lượng tổng thể của xe.

Về khả năng vận hành, Volvo mang đến ba tùy chọn cấu hình ấn tượng:

Phiên bản tiêu chuẩn P6: Sử dụng dẫn động cầu sau, công suất 374 mã lực cùng pin 80 kWh, cho phạm vi hoạt động ước tính khoảng 620 km theo chuẩn WLTP.

Phiên bản P10: Sử dụng mô - tơ kép dẫn động bốn bánh (AWD), công suất 503 mã lực, pin 91 kWh và tầm hoạt động lên tới 720 km.

Phiên bản cao cấp nhất P12 AWD: Đây là biến thể mạnh mẽ nhất với công suất 670 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong chưa đầy 3,5 giây. Với viên pin 112 kWh, xe đạt phạm vi hoạt động kỷ lục lên tới 810 km (503 dặm).

Bên trong khoang lái, Volvo EX60 sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh Google Gemini, cho phép người dùng tương tác và điều khiển xe một cách thông minh vượt trội.

Sạc siêu nhanh và tiện ích hiện đại

Nền tảng 800V cho phép EX60 hỗ trợ sạc siêu nhanh với công suất lên tới 400 kW. Theo Volvo, xe có thể nạp thêm 340 km phạm vi hoạt động chỉ trong khoảng 10 phút. Đáng chú ý, xe được trang bị sẵn cổng sạc NACS, cho phép chủ sở hữu truy cập trực tiếp vào mạng lưới trạm sạc Supercharger rộng lớn của Tesla mà không cần bộ chuyển đổi.

Ngoài ra, EX60 còn hỗ trợ công nghệ V2H (xe cấp điện cho nhà) và V2L (xe cấp điện cho thiết bị), biến chiếc xe thành một trạm năng lượng di động.

Khoang nội thất của xe cũng được "lột xác" với màn hình OLED cong kích thước 15 inch và vô lăng hai chấu thiết kế mới. Trải nghiệm giải trí được nâng tầm với hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins hỗ trợ Dolby Atmos và tích hợp sẵn Apple Music.

Hiện tại, Volvo đã mở đơn đặt hàng cho EX60 tại thị trường châu Âu. Khách hàng tại Hoa Kỳ sẽ bắt đầu đặt hàng vào cuối mùa xuân năm 2026, với những chiếc xe đầu tiên dự kiến được giao vào mùa hè cùng năm.