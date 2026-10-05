Volkswagen Viloran thắng giải ‘Xe gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng’ tại CCA 2026 với điểm bình chọn cao nhất

Dù chỉ xếp thứ ba về điểm Hội đồng, Volkswagen Viloran nhận 5,0 điểm bình chọn, cao nhất hạng mục, qua đó giành chiến thắng ở hạng mục “Xe Gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng”.

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, diễn ra Gala trao giải Car Choice Awards 2026. Đây là sự kiện khép lại mùa giải thứ năm của CCA, đồng thời công bố và vinh danh những cái tên chiến thắng sau hành trình bình chọn của cộng đồng và hai vòng đánh giá từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM), cùng các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô.

Với chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, CCA 2026 tiếp tục theo đuổi triết lý “Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất”, hướng đến những mẫu xe đáp ứng nhu cầu thực tế của từng nhóm người dùng.

Trong khuôn khổ chương trình, 15 giải thưởng về ô tô thuộc CCA đã vinh danh các mẫu xe, sự kiện và nội dung xuất sắc trong ngành xe, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người Việt.

Ở hạng mục “Xe Gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng”, Volkswagen Viloran giành 3,81 điểm chung cuộc, hơn Toyota Alphard (3,56 điểm) 0,25 điểm.

Mẫu xe Điểm Hội đồng (chiếm 70%) Điểm bình chọn (chiếm 30%) Điểm chung cuộc Volkswagen Viloran 3,3 5,0 3,81 Toyota Alphard 3,8 3,0 3,56 Lexus RX 3,5 2,0 3,05 Volvo XC90 2,4 4,0 2,88 BYD M9 2,0 1,0 0,17

Toyota Alphard dẫn đầu điểm Hội đồng (3,8 điểm), Lexus RX đứng thứ hai (3,5 điểm), Volkswagen Viloran đứng thứ ba (3,3 điểm). Ở phần bình chọn, Viloran lại đạt 5,0 điểm, cao nhất hạng mục và hơn Volvo XC90 (4,0 điểm) 1,0 điểm. Nhờ đó, mẫu xe này vươn lên dẫn đầu chung cuộc.

PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô - Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng ông Lê Hùng - Đại diện Autodaily trao cúp và bằng cho bà Nguyễn Thị Thảo Vân - Giám đốc Truyền thông và Marketing, Volkswagen Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thảo Vân - Giám đốc Truyền thông và Tiếp Thị, Volkswagen Việt Nam - cho biết: “Volkswagen Viloran năm thứ hai liên tiếp được vinh danh tại Car Choice Awards là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những giá trị mà mẫu xe mang lại cho khách hàng Việt Nam. Giải thưởng một lần nữa ghi nhận vị trí của Viloran trong phân khúc MPV cao cấp, đặc biệt ở khả năng mang đến trải nghiệm di chuyển tiện nghi, thoải mái và đẳng cấp như một không gian hạng thương gia.

Đây cũng là sự khích lệ để Volkswagen tiếp tục theo đuổi định hướng mang đến những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển, mà còn nâng cao trải nghiệm và giá trị sử dụng cho khách hàng tại Việt Nam.”

Nhóm Xe gia đình 2 - 5 tỷ đồng dành cho khách hàng cao cấp, nơi độ hoàn thiện, không gian riêng tư và sự thoải mái được đặt lên hàng đầu, cùng trải nghiệm tương xứng với phong cách sống của chủ xe.

Volkswagen Viloran có hai phiên bản là Premium và Luxury, giá niêm yết từ 2,088 đến 2,288 tỷ đồng. Đây là một trong số ít mẫu MPV hạng sang mang thương hiệu Đức tại Việt Nam.

Xe có kích thước khá lớn, với thông số 5.346 x 1.976 x 1.781 mm, chiều dài cơ sở 3.180 mm, bố trí 7 chỗ ngồi. Bên trong, xe có màn hình giải trí 12 inch hỗ trợ Apple CarPlay, điều hoà ba vùng độc lập, ghế bọc da, hai cửa trượt điện, cốp mở rảnh tay, sạc không dây và đèn viền nội thất. Bản Luxury thêm ghế da đục lỗ, có chức năng sưởi, làm mát và massage.

Về an toàn, xe có tới 9 túi khí cùng các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS).

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026