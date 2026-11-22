So với mức giá dự kiến được công bố trước đó, Volkswagen Tayron hiện được một số đại lý đưa ra mức giá mới thấp hơn 40 triệu đồng cho cả hai phiên bản. Mẫu xe này được hứa hẹn ra mắt trong tháng 12/2026.

Tayron hạ giá dự kiến so với công bố ban đầu

Theo thông tin mới từ đại lý, Volkswagen Tayron có giá dự kiến 1,599 tỷ đồng cho bản Style và 1,899 tỷ đồng cho bản R-Line. Trước đó, hai phiên bản này được dự kiến có giá lần lượt 1,639 tỷ đồng và 1,939 tỷ đồng.

Như vậy, mức giá dự kiến mới giảm 40 triệu đồng ở cả hai phiên bản. Tuy nhiên, đây vẫn là giá do đại lý cung cấp, chưa phải giá bán chính thức được Volkswagen Việt Nam xác nhận.

VW Tayron sẽ có 2 phiên bản ở Việt Nam cũng mức giá dự kiện ngang ngửa Tiguan Allspace trước đây. Ảnh: VW

Đáng chú ý, mức 1,599 tỷ đồng của Tayron Style ngang với giá bán của Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid vừa ra mắt thị trường Việt Nam. Trong khi đó, ở tầm giá này, khách hàng còn có lựa chọn Skoda Kodiaq với giá niêm yết 1,480 tỷ đồng cho bản Premium và 1,568 tỷ đồng cho bản Sportline.

Tayron thuộc phân khúc nào?

Volkswagen Tayron được định vị ở nhóm SUV cỡ trung, nằm giữa Tiguan và Touareg trong danh mục sản phẩm toàn cầu của hãng. Tại Việt Nam, mẫu xe này có thể thay thế Tiguan Allspace. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và có cấu hình 7 chỗ ngồi dạng 5+2, với hàng ghế thứ ba phù hợp hơn cho nhu cầu sử dụng bổ sung khi cần chở thêm người.

Tayron có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.792 x 1.853 x 1.668 mm trên bản Style và 4.792 x 1.866 x 1.666 mm trên bản R-Line. Chiều dài cơ sở đạt 2.788 mm, khoảng sáng gầm 181 mm.

Những điểm đáng chú ý khác trên Tayron ở Việt Nam

Về ngoại thất, Tayron có thiết kế gần giống Tiguan. Theo thông tin rò rỉ ban đầu, hai phiên bản có một số khác biệt về trang bị. Bản Style sử dụng đèn LED Plus và bộ mâm 18 inch, trong khi bản R-Line cao cấp hơn có đèn IQ.Light dạng ma trận và mâm 20 inch.

Tayron có thiết kế khá giống Tiguan. Ảnh: VW

Bên trong cabin, cả hai phiên bản đều được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Ghế trước có chức năng thông gió, sưởi và massage. Bản R-Line còn có hệ thống âm thanh Harman Kardon 10 loa công suất 700W, trong khi bản Style sử dụng hệ thống âm thanh 8 loa thông thường.

Nội thất Tayron khác biệt với Tiguan ở cấu hình 3 hàng ghế. Ảnh: VW

Về vận hành, bản Style dự kiến sử dụng động cơ TSI 1.4L tăng áp, công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm và dẫn động cầu trước. Bản R-Line dự kiến dùng động cơ TSI 2.0L mạnh 265 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MOTION. Cả hai đều sử dụng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Riêng bản R-Line được trang bị hệ thống treo thích ứng DCC Pro.

Tayron có 2 loại động cơ khác nhau. Ảnh: VW

Về an toàn, Tayron có các công nghệ hỗ trợ lái ADAS và 9 túi khí.