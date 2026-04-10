Volkswagen Taigun 2026 ra mắt: Mặt trước long lanh hơn hẳn, có massage ghế sau, hộp số mới nhưng thiếu ADAS để đấu Seltos, Creta

Volkswagen vừa chính thức trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV đô thị Taigun tại thị trường Ấn Độ. Trong lần trở lại này, hãng xe Đức mang đến sự đa dạng cho khách hàng với sáu phiên bản cùng bảng màu phong phú lên tới 9 lựa chọn. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế của dòng SUV nhập môn này thông qua những cải tiến toàn diện từ diện mạo bên ngoài đến chiều sâu công nghệ bên trong.

Ngoại thất của Taigun facelift ghi nhận những thay đổi tinh tế nhưng hiện đại, giúp mẫu xe này đồng nhất về ngôn ngữ thiết kế với các dòng SUV cao cấp hơn như Tiguan và Tayron R-Line. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở lưới tản nhiệt phát sáng mới, kết hợp cùng bộ mâm xe có tạo hình sắc sảo. Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh nhẹ nhàng, tạo nên một tổng thể hài hòa và tiệm cận với tiêu chuẩn xe sang của tập đoàn.

Không gian nội thất chứng kiến bước tiến lớn về trải nghiệm người dùng khi Volkswagen tích hợp hệ điều hành hoàn toàn mới cho hệ thống thông tin giải trí. Trên các phiên bản cao cấp nhất, người lái sẽ được trải nghiệm bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit hiện đại. Đặc biệt, tương tự như mẫu xe anh em Skoda Kushaq, Taigun giờ đây đã sở hữu tính năng massage hàng ghế sau cùng chất liệu bọc ghế cao cấp hơn.

Các trang bị đáng chú ý khác trên bản cao cấp bao gồm ghế trước chỉnh điện có thông gió, hệ thống đèn LED hoàn toàn, công nghệ kết nối xe thông minh, cảm biến gạt mưa và gương chiếu hậu chống chói tự động...

Về khả năng vận hành, thay đổi mang tính đột phá xuất hiện ở khối động cơ xăng TSI 1.0L. Hộp số tự động 6 cấp trước đây đã được thay thế bằng hộp số tự động 8 cấp mới, giúp tối ưu hóa công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm. Trong khi đó, các biến thể hiệu năng cao GT và GT Plus vẫn giữ nguyên động cơ TSI 1.5L mạnh 148 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp danh tiếng.

Dù sở hữu danh sách tiện nghi dồi dào, Volkswagen xác nhận Taigun vẫn chưa được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 và camera 360 độ. Các tính năng an toàn tiên tiến này đang trong quá trình phát triển và dự kiến sẽ chỉ xuất hiện trên thế hệ hoàn toàn mới. Tại phân khúc SUV đầy sôi động này, Volkswagen Taigun sẽ tiếp tục cuộc đua giành thị phần với các đối thủ sừng sỏ như Hyundai Creta, Kia Seltos.