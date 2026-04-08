HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Volkswagen T-Cross có bản nâng cấp mới: Thay đổi diện mạo như 'tiểu Tiguan', liệu có cơ hội 'phục thù' tại Việt Nam?

Bảo Lâm |

Volkswagen T-Cross bản nâng cấp giữa vòng đời đã lộ diện và bước vào sản xuất tại Ấn Độ, dự kiến ra mắt ngay trong tháng 4/2026, với thay đổi chủ yếu ở thiết kế ngoại thất.

Volkswagen công bố phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV cỡ B T-Cross (còn được gọi là Taigun), đồng thời xác nhận xe đã bước vào giai đoạn sản xuất trước thời điểm ra mắt. Theo công bố, T-Cross facelift được sản xuất tại nhà máy Pune, Ấn Độ và dự kiến chính thức trình làng vào ngày 9/4/2026. Đây là lần nâng cấp đáng chú ý đầu tiên của mẫu SUV này kể từ khi ra mắt vào năm 2021.

Thiết kế đầu xe T-Cross facelift thay đổi với dải LED nối liền. Ảnh: Volkswagen

Ở bản facelift, những thay đổi tập trung chủ yếu vào thiết kế ngoại thất, đặc biệt là khu vực đầu xe. Cụm đèn trước được làm lại với tạo hình mới và nối liền bằng dải LED, đi kèm logo phát sáng đặt ở trung tâm. Lưới tản nhiệt và cản trước cũng được tinh chỉnh, mang lại diện mạo hiện đại hơn. Một số chi tiết thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ các mẫu SUV cỡ lớn hơn trong dải sản phẩm của hãng. Bên cạnh đó, xe có thêm các tùy chọn màu sơn mới cùng bộ mâm được thiết kế lại.

Sự khác biệt giữa các phiên bản cũng được thể hiện rõ ở cách hoàn thiện ngoại thất. Biến thể GT sử dụng nhiều chi tiết sơn đen như mâm xe, gương chiếu hậu và thanh giá nóc, đi kèm logo “GT” màu đỏ nhằm nhấn mạnh yếu tố thể thao. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng nhiều chi tiết mạ chrome và tông màu sáng hơn, tạo phong cách khác biệt.

Bản GT sử dụng nhiều chi tiết sơn đen tạo điểm nhấn thể thao. Ảnh: Volkswagen

Ở phía sau, thiết kế chưa được công bố đầy đủ, tuy nhiên một số thông tin cho thấy cụm đèn hậu LED có thể sẽ được tinh chỉnh lại. Khoang nội thất cũng được kỳ vọng có thay đổi, nhưng hiện chưa có hình ảnh hoặc thông số cụ thể được hãng chia sẻ.

Về vận hành, các tùy chọn động cơ nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên so với bản hiện hành, bao gồm máy xăng tăng áp 1.0L TSI và 1.5L TSI. Sau khi ra mắt vào ngày 9/4/2026, mẫu xe này dự kiến sẽ sớm được mở bán và bàn giao trong thời gian ngắn sau đó.

Mẫu xe đã được đưa vào sản xuất tại nhà máy Pune, Ấn Độ. Ảnh: Volkswagen

Tại Việt Nam, T-Cross từng được phân phối chính hãng dưới dạng nhập khẩu từ năm 2022, định vị trong phân khúc SUV đô thị cỡ B. Tuy nhiên, mẫu xe này không duy trì được sự hiện diện lâu dài trên thị trường và đã âm thầm rút khỏi danh mục sản phẩm của hãng sau khoảng 2 năm mở bán, dù không có thông báo chính thức về việc ngừng kinh doanh.

Tags

Volkswagen

Volkswagen T-Cross

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại