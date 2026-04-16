Volkswagen Polo thuần điện trình làng: Trang bị không thua kém xe Trung Quốc, sạc đầy thoải mái di chuyển TP.HCM - Đà Lạt quay đầu

Sau hơn 6 năm kể từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt và 3 năm sau bản nâng cấp giữa vòng đời, Volkswagen ID.3 Neo chính thức trình làng, đánh dấu bước cập nhật toàn diện cho mẫu hatchback thuần điện của hãng xe Đức. Không chỉ tinh chỉnh về thiết kế, phiên bản mới còn tập trung mạnh vào công nghệ và trải nghiệm người dùng – yếu tố ngày càng trở thành tiêu chuẩn cốt lõi trong phân khúc xe điện phổ thông.

ID.3 Neo có tổng cộng 3 phiên bản. Ảnh: Volkswagen

Ở khía cạnh vận hành, ID.3 Neo được cung cấp 3 cấu hình động cơ điện với công suất dao động 167,6-227,8 mã lực. Đi kèm là 3 tùy chọn pin tương ứng với từng phiên bản. Bản Trend sử dụng pin 50 kWh kết hợp động cơ 167,6 mã lực. Phiên bản Life dùng pin 58 kWh đi cùng động cơ 187,4 mã lực, trong khi bản cao cấp nhất Style sở hữu pin 79 kWh dành cho cấu hình 227,8 mã lực.

Theo Volkswagen, nhờ hàng loạt cải tiến về hiệu suất, mức tiêu thụ điện năng của xe đã giảm tới 35% theo tiêu chuẩn WLTP. Phạm vi hoạt động của ID.3 Neo đạt mức tối đa 630 km sau mỗi lần sạc đầy.

Về khả năng sạc nhanh, các bản pin 50 kWh và 58 kWh hỗ trợ công suất DC tối đa 105 kW, còn bản pin lớn nhất đạt tới 183 kW. Xe cũng được trang bị tính năng cấp điện cho thiết bị ngoài (V2L) với công suất lên tới 3,6 kW – phù hợp cho các nhu cầu dã ngoại hoặc sử dụng linh hoạt trong đời sống.

ID.3 Neo có kích thước tổng thể 4.265 x 1.809 x 1.553 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.764 mm. Khoang hành lý dung tích 383 lít và có thể mở rộng đến 1.267 lít.

Không gian nội thất ID.3 Neo. Ảnh: Volkswagen

Ngoại thất đã được tinh chỉnh để mang dáng vẻ truyền thống hơn với mui xe và cửa hậu sơn cùng màu thân. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất lại nằm trong khoang cabin. ID.3 Neo chuyển hướng rõ rệt sang triết lý công thái học quen thuộc, khi đưa trở lại các nút bấm vật lý trên vô-lăng, các phím điều hòa dạng gạt và núm xoay chỉnh âm lượng. Đây được xem là bước quay về giá trị cốt lõi sau nhiều phản hồi từ người dùng về việc lạm dụng cảm ứng trên các mẫu xe điện trước đó.

Hệ thống giải trí và hiển thị gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm 12,9 inch sử dụng nền tảng Innovision, tích hợp kho ứng dụng cho phép tải và kích hoạt các tiện ích tương tự smartphone.

Danh sách trang bị tùy chọn cũng khá phong phú, bao gồm màn hình HUD thực tế tăng cường, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, ghế trước có chức năng massage và nhớ vị trí, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon 10 loa, cùng tính năng Park Assist Pro có ghi nhớ thao tác đỗ xe. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ gắn giá chở xe đạp phía sau với tải trọng tối đa 75 kg.

Về công nghệ hỗ trợ lái, ID.3 Neo được trang bị hệ thống Connected Travel Assist, có thể bổ sung nhận diện đèn giao thông, hướng tới khả năng tự lái cấp độ 2. Bên cạnh đó là chế độ lái một bàn đạp – tính năng quen thuộc trên các mẫu xe điện hiện đại.

Xe duy trì các phím nhấn vật lý trong khoang lái. Ảnh: Volkswagen

Hiện giá bán chưa được công bố, tuy nhiên ID.3 Neo đã bắt đầu nhận đặt trước tại thị trường Đức và một số quốc gia châu Âu, mở ra giai đoạn thương mại hóa mới cho dòng hatchback điện chiến lược của Volkswagen.