Vợ "võ sư" Nguyễn Xuân Vinh: Tôi không nhượng bộ mà là chút tình nghĩa cuối cùng

Tối 28/8, ông Đỗ Danh Huế, Trưởng Công an phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) xác nhận, chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992) đã đồng ý hòa giải, rút đơn tố cáo chồng là Nguyễn Xuân Vinh có hành vi bạo hành vào tối 26/8.

Đại diện Công an phường cũng cho hay, anh Nguyễn Xuân Vinh đã có bản cam kết gửi Công an phường và Công an quận Long Biên, trong đó thừa nhận hành vi vũ phu với vợ vào tối 26/8 là sai, "rất ân hận về hành vi của mình".

Trong bản cam kết, người chồng này nêu rõ sẽ không có những hành động, lời nói đe dọa, khủng bố về mặt tinh thần, sức khỏe đối với vợ mình và những người thân trong gia đình vợ. Đồng thời, hợp tác, hỗ trợ cùng vợ nuôi dạy 2 con.

"Võ sư" này cam đoan những nội dung cam kết là sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chia sẻ với PV vào sáng 29/8, chị Vũ Thị Thu L. xác nhận, mình cùng gia đình đã quyết định rút đơn tố cáo và đồng ý hòa giải.

Theo chị L., hiện tại cả chị, gia đình đã quá mệt mỏi sau những gì xảy ra và bản thân, từ hôm 26/8 đến nay chưa trực tiếp nói chuyện với chồng.

Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, chị L nói, sau khi sự việc xảy ra, gia đình nhà nội cùng gia đình chị đã ngồi lại với nhau và qua làm việc với công an, chồng chị cũng nhận thức rõ hành vi sai của mình, bị xã hội lên án...

Anh Vinh có bản cam kết nhận sai và hứa không có những hành vi đe dọa, khủng bố chị, cùng gia đình.

"Tôi không muốn đẩy ai vào bước đường cùng. Bởi nếu làm căng, anh ta bị xử lý nặng có thể ảnh hưởng đến tâm lý, tương lai của hai đứa trẻ và không thể chấm dứt được ân oán của hai bên.

Bây giờ người ta đã xin cho một cơ hội thì gia đình tôi cũng mong muốn chấm dứt tại đây, chia tay trong êm đẹp và mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu", chị L. nói.

Người vợ này bày tỏ, mong mọi người, dư luận hiểu rõ, bản thân chị và gia đình không muốn xử lý mọi việc "cạn tàu ráo máng" quá và dù "hết tình vẫn còn một chút nghĩa".

"Việc đồng ý hòa giải, rút đơn không phải sẽ về ở lại với nhau. Tôi cũng không nhượng bộ, bị đe dọa mới làm vậy, mà điều này là chút tình nghĩa còn sót lại cuối cùng để cho anh ta một cơ hội và vui vẻ chấm dứt", chị L. bày tỏ và cho biết thêm, đang tiếp tục làm các thủ tục để có thể ly hôn chồng sớm nhất.

Sau khi chị L. rút đơn, phía cơ quan công an phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) đã tạm thời cho Nguyễn Xuân Vinh trở về nhà. Đồng thời, hai gia đình cũng thống nhất cho con trai lớn về ở với bố.