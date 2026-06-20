Vợ Việt tiếp tay chồng vượt ngục bằng súng giữa tòa án Campuchia lĩnh án 8 năm tù

Người phụ nữ quốc tịch Việt Nam từng gây xôn xao dư luận Campuchia khi đưa súng cho chồng vượt ngục ngay trước cổng tòa án đã bị tuyên phạt 8 năm tù.

Tòa án Campuchia vừa tuyên án đối với nhóm bị cáo liên quan đến vụ cướp phạm nhân bằng súng gây chấn động xảy ra vào tháng 11/2025. Trong đó, người phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc tiếp tay cho chồng vượt ngục đã nhận mức án 8 năm tù giam.

Theo Khmer Times, vụ việc xảy ra ngày 18/11/2025 tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Đối tượng cầm đầu là P.V.B, quốc tịch Việt Nam, khi đó đang bị truy tố về các tội danh liên quan đến buôn bán ma túy và giam giữ người trái phép. Người này được áp giải tới tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng để tham dự phiên xét xử.

N.T.H.V. thời điểm bị bắt giữ

Cơ quan điều tra xác định vợ của P.V.B là bà N.T.H.V. đã lên kế hoạch giải cứu chồng từ trước. Người phụ nữ này thuê xe, đặt phòng khách sạn gần khu vực tòa án để theo dõi tình hình trong nhiều ngày và mua một khẩu súng thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram với giá 1.500 USD.

Đến ngày xảy ra vụ việc, V. đi xe máy tới khu vực tòa án, chờ thời cơ hành động. Khi xe chở phạm nhân vừa đến nơi, người phụ nữ nhanh chóng tiếp cận, lấy khẩu súng K54 giấu trong người và trao cho chồng.

Sau khi nhận súng, B. lập tức khống chế lực lượng áp giải. Đối tượng cùng vợ và một số phạm nhân khác nhanh chóng chạy khỏi khu vực tòa án, lên chiếc ô tô đã chuẩn bị sẵn để tẩu thoát. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy một phút.

Hiện trường thời điểm xảy ra sự việc

Đoạn video từ camera giám sát sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động của người phụ nữ xuất phát từ tình yêu dành cho chồng và gọi bà là "đại tẩu cuối cùng của giang hồ".

Tuy nhiên, cuộc bỏ trốn không kéo dài lâu. Chỉ vài giờ sau vụ việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan. Cảnh sát cũng thu giữ khẩu súng cùng băng đạn chứa 7 viên đạn được cất giấu trong khu vực rừng.

Theo phán quyết mới nhất của tòa án, B. và đồng phạm người Việt Nam khác bị kết tội tổ chức vượt ngục có vũ trang, âm mưu giết người, mua bán vũ khí trái phép và tàng trữ vũ khí trái phép. Cả hai cùng bị tuyên phạt 14 năm tù.

Trong khi đó, N.T.H.V và đồng phạm bị kết tội hỗ trợ phạm nhân vượt ngục, đồng mưu thực hiện hành vi vượt ngục có vũ trang, mua bán và tàng trữ vũ khí trái phép. Hai bị cáo bị tuyên phạt 8 năm tù giam.

Ngoài ra, hai đồng phạm mang quốc tịch Campuchia lần lượt bị tuyên án 9 năm tù và 18 tháng tù.Đối với hai bị cáo còn lại trong vụ án, bản án không công bố chi tiết tội danh và mức hình phạt cụ thể.

Bên cạnh án tù, Tòa án tỉnh Svay Rieng cũng quyết định tăng mức án đối với sáu bị cáo người Việt Nam bằng cách cấm vĩnh viễn nhập cảnh Campuchia và trục xuất họ sau khi mãn hạn tù.

Nguồn: ETtoday, rfi