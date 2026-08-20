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Vợ trẻ ởHà Nội chi 16,5 triệu/tháng cho gia đình 4 người vẫn bị chồng nhắc tiết kiệm: Dân mạng chỉ ra khoản ngốn hơn 3 triệu

Tiểu Mai
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Không ít người đồng cảm với trường hợp của người vợ - "tay hòm chìa khóa" trong gia đình này.

Giữa chốn thủ đô đắt đỏ, bài toán chi tiêu của các gia đình trẻ luôn là chủ đề muôn thuở. Mới đây, một người vợ trẻ sống tại nội thành Hà Nội đã chia sẻ bảng chi tiêu hàng tháng của gia đình 4 người (gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ đang học cấp 1) với tổng số tiền chi tiêu ngót nghét 16,5 triệu/tháng.

Người vợ cân đối chi tiêu hơn 16 triệu/tháng cho gia đình 4 người ở Hà Nội, vẫn bị người chồng "nhắc nhở"

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như người vợ không đính kèm một tiếng thở dài. Dù cô đã tự tay vạch ra, căn ke từng đồng, nhưng mỗi tháng người chồng vẫn buông một câu khiến chị chạnh lòng: "Em xem có thể cắt giảm chi tiêu được khoản nào nữa không?". Nghe vậy, người vợ đành đăng đàn nhờ hội chị em: "Các chị xem như này em cắt gì thì được, nhà sống ở nội thành Hà Nội, 2 đứa con học cấp 1".

Chi tiêu hơn 16 triệu/tháng cho gia đình 4 người ở Hà Nội: Người vợ "vắt óc" cân đối chi tiêu, người chồng vẫn nói một câu chạnh lòng - Ảnh 1.

(Nguồn: Group Trung tâm dạy nghề làm mẹ)

Thực tế, bất cứ ai từng làm tay hòm chìa khóa cho một gia đình ở thành phố lớn đều phải công nhận: Người vợ này đã chi tiêu cực kỳ hợp lý.

Đầu tiên, khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền học của 2 con (hơn 5 triệu/tháng). Với hai bé tiểu học, ngoài học phí chính (1,5 triệu/tháng), các con còn học tiếng Anh, học Toán, em bé học luyện viết, anh lớn học vẽ.

Ở Hà Nội, đầu tư 2,5 triệu/tháng cho việc học của một đứa trẻ đã là mức rất cơ bản. Bậc làm cha mẹ, ai cũng muốn con cái bằng bạn bằng bè, cắt giảm khoản học hành của con thường là lựa chọn cuối cùng và đau đớn nhất.

Chi tiêu hơn 16 triệu/tháng cho gia đình 4 người ở Hà Nội: Người vợ "vắt óc" cân đối chi tiêu, người chồng vẫn nói một câu chạnh lòng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Điểm tiết kiêm hợp lý nhất trong bảng chi tiêu, chứng minh sự vén khéo của người vợ, nằm ở khoản tiền ăn: 200k/ngày. Mỗi tháng 6 triệu cho gia đình 4 người. Như vậy mỗi bữa của cả gia đình chỉ rơi vào khoảng hơn 60k.

Để duy trì được mức này ở giữa lòng Hà Nội, chắc chắn người vợ tự tay chuẩn bị từng bữa cơm trong gia đình. Hoàn toàn vắng bóng những chầu cafe cuối tuần, những bữa ăn hàng quán, hay những lần gọi đồ ăn ngoài tiện lợi.

Chi tiêu hơn 16 triệu/tháng cho gia đình 4 người ở Hà Nội: Người vợ "vắt óc" cân đối chi tiêu, người chồng vẫn nói một câu chạnh lòng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Chưa kể, những khoản cá nhân của người phụ nữ cũng bị thu hẹp đến mức tối đa: Mỹ phẩm cả tháng chỉ vỏn vẹn 200k. Tiền phát sinh chỉ dám để 500k. Tiền sữa cho con cũng khiêm tốn ở mức 270k. Nhìn vào đây, người ta không thấy những khoản tiêu hoang, mà là cách chi tiêu rất hợp lý của người vợ.

Nhiều người vào bình luận, nếu người chồng vẫn kiên quyết muốn cắt giảm, thì chỉ còn khoản nuôi xe oto là cần cân nhắc, còn lại những khoản học hành của hai con và chi tiêu ăn uống trong nhà là người vợ đã cân đối hợp lý rồi.

Chi tiêu hơn 16 triệu/tháng cho gia đình 4 người ở Hà Nội: Người vợ "vắt óc" cân đối chi tiêu, người chồng vẫn nói một câu chạnh lòng - Ảnh 4.

Người chồng nên cân nhắc một khoản chi hàng tháng

Trong bảng kê, phí dịch vụ (bao gồm gửi xe ô tô) là 1,7 triệu, cộng thêm tiền xăng ô tô là 1,5 triệu. Tổng cộng, chiếc xe hơi đang "ngốn" của gia đình 3,2 triệu/tháng (chiếm gần 20% tổng chi tiêu). Đó là chưa kể đến những chi phí chìm không được liệt kê vào bảng chi tiêu hàng tháng như: phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm thân vỏ, tiền bảo dưỡng định kỳ, phí thay dầu, khấu hao xe...

Nhiều người đưa ra lời khuyên rất thực tế: "Với mức chi tiêu eo hẹp và sinh hoạt phí đang phải thắt lưng buộc bụng thế này, nếu gia đình không dùng ô tô để kinh doanh sinh lời hay đi làm xa hàng ngày, thì nên cân nhắc bán xe".

Chi tiêu hơn 16 triệu/tháng cho gia đình 4 người ở Hà Nội: Người vợ "vắt óc" cân đối chi tiêu, người chồng vẫn nói một câu chạnh lòng - Ảnh 5.

Thực tế, số tiền xăng 1,5 triệu/tháng cho thấy tần suất sử dụng xe không quá nhiều. Nếu bán đi, gia đình không chỉ thu về một khoản tiền để tiết kiệm sinh lời, mà mỗi tháng còn dư ra ngay hơn 3 triệu. Khi có việc cần đi xa, về quê hay trời mưa gió, gọi một chiếc taxi hay xe công nghệ là phương án kinh tế hơn rất nhiều so với việc "nuôi" một chiếc xe.

Chi tiêu hơn 16 triệu/tháng cho gia đình 4 người ở Hà Nội: Người vợ "vắt óc" cân đối chi tiêu, người chồng vẫn nói một câu chạnh lòng - Ảnh 6.

Nếu không bán xe ô tô, gia đình chỉ còn cách cắt bớt các môn học năng khiếu của con (như học vẽ), nhưng điều này lại ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Tạm kết

"Em xem có cắt giảm được nữa không?" - câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại mang "áp lực vô hình" lên vai người vợ, người mẹ trong gia đình. Quản lý tài chính gia đình chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là khi đồng tiền ngày càng trượt giá.

Bảng chi tiêu 16,5 triệu này là một minh chứng cho thấy, người vợ đã làm tốt nhiệm vụ "tay hòm chìa khóa". Thay vì đòi hỏi vợ phải tiếp tục tiết kiệm, có lẽ điều người chồng nên làm là nhìn nhận lại những tài sản tiêu sản như chiếc ô tô, hoặc ngồi xuống cùng vợ bàn cách gia tăng thu nhập để hỗ trợ chi tiêu thêm trong gia đình.

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