HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vợ tôi đi tập yoga đều đặn 6 tháng nay để giảm cân, tình cờ lướt app đặt xe của cô ấy mà đầu óc tôi quay cuồng

Vỹ Đình
|

Tôi đứng trân trân giữa phòng khách, chiếc điện thoại trên tay như nặng hàng tấn.

Từ ngày sinh xong đứa con thứ hai, vợ tôi luôn tự ti về vóc dáng. Thấy vợ hay đứng trước gương thở dài, tôi chủ động đầu tư chục triệu đồng khuyến khích em đăng ký một khóa tập yoga ở trung tâm cao cấp gần nhà để vừa khỏe người, vừa lấy lại sự tự tin. Suốt 6 tháng nay, lịch trình của vợ đều đặn không sai một ngày. Cứ tầm 6 giờ tối, em lại xách thảm, mặc đồ tập gọn gàng bước ra khỏi nhà. Nhìn vợ chăm chỉ, da dẻ ngày càng hồng hào, tinh thần vui vẻ, tôi thầm mừng trong lòng và còn tự hào đi khoe với mấy ông bạn đồng nghiệp rằng mình có cô vợ biết yêu thương bản thân.

Thế nhưng, tất cả niềm tin và sự tự hào của tôi đã hoàn toàn sụp đổ vào tối thứ Bảy tuần trước. Hôm đó, điện thoại của tôi hết pin đột ngột khi đang cần đặt gấp một chuyến xe ôm công nghệ để đi lấy tài liệu cho công ty. Thấy vợ đang loay hoay dưới bếp, tôi bảo em đưa điện thoại để mượn tạm app đặt xe. Sau khi chuyến xe kết thúc, tôi vô tình bấm vào phần lịch sử di chuyển của tài khoản để kiểm tra lại giá tiền. Và chính cái chạm tay vô thức ấy đã khiến đầu óc tôi quay cuồng, toàn thân lạnh toát.

Vợ tôi đi tập yoga đều đặn 6 tháng nay để giảm cân, tình cờ lướt app đặt xe của cô ấy mà đầu óc tôi quay cuồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Suốt 6 tháng qua, trong danh sách hàng trăm chuyến đi vào đúng khung giờ 6 giờ tối, điểm đến của vợ tôi chưa một lần nào là trung tâm yoga. Thay vào đó, tất cả đều hiển thị một địa chỉ duy nhất: một khu căn hộ cao cấp nằm ở phía bên kia thành phố, cách phòng tập đến gần 5km. Chuyến xe chiều về luôn được đặt vào khoảng 8 giờ 30 tối, từ đúng khu căn hộ đó về thẳng nhà tôi.

Tôi đứng trân trân giữa phòng khách, chiếc điện thoại trên tay như nặng hàng tấn. Hóa ra, suốt nửa năm qua, những bộ đồ tập bó sát gợi cảm, những buổi tối "đổ mồ hôi trên sàn tập" mà em nói với tôi, thực chất là để phục vụ cho một cuộc hẹn hò bí mật khác. Vợ tôi đã chuẩn bị một màn kịch quá hoàn hảo, chu đáo đến mức đánh lừa được sự tin tưởng tuyệt đối của một người chồng.

Tối hôm đó, tôi không tra hỏi, không làm ầm ĩ mà chỉ lẳng lặng chụp lại toàn bộ lịch sử định vị ấy rồi gửi thẳng sang máy vợ khi hai vợ chồng đang ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Nhìn sắc mặt em từ hồng hào bỗng chốc tái mét, cắt không còn giọt máu, chiếc đũa trên tay rơi cạch xuống mâm cơm, tôi biết lòng mình đã chết lặng. Em quỳ sụp xuống chân tôi khóc lóc, thề thốt rằng giữa em và người đàn ông ở căn hộ kia "chưa có gì quá giới hạn", rằng em chỉ đến đó để trò chuyện, giải tỏa áp lực tâm lý vì trầm cảm sau sinh.

Mấy ngày nay, không khí trong nhà tôi ngột ngạt như địa ngục. Nhìn hai đứa con thơ đang ngon giấc, rồi lại nhìn người đàn bà mình từng yêu thương hơn cả sinh mạng đang khóc lóc góc nhà, lòng tôi rối như tơ vò. Sự phản bội tinh vi này vượt quá giới hạn chịu đựng của một người đàn ông. Theo mọi người, những lời giải thích của vợ tôi có đáng tin hay không? Tôi nên chọn giải pháp ly hôn để giải thoát cho sự sĩ diện của bản thân, hay cắn răng tha thứ một lần vì tương lai của các con?

Phát hiện mỏ vàng gần 4.000 kg dưới lòng đất sau hơn 11.000m khoan: Phần sâu còn đáng chú ý hơn rất nhiều
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

01:30
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại