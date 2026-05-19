Vợ tôi đi tập yoga đều đặn 6 tháng nay để giảm cân, tình cờ lướt app đặt xe của cô ấy mà đầu óc tôi quay cuồng

Từ ngày sinh xong đứa con thứ hai, vợ tôi luôn tự ti về vóc dáng. Thấy vợ hay đứng trước gương thở dài, tôi chủ động đầu tư chục triệu đồng khuyến khích em đăng ký một khóa tập yoga ở trung tâm cao cấp gần nhà để vừa khỏe người, vừa lấy lại sự tự tin. Suốt 6 tháng nay, lịch trình của vợ đều đặn không sai một ngày. Cứ tầm 6 giờ tối, em lại xách thảm, mặc đồ tập gọn gàng bước ra khỏi nhà. Nhìn vợ chăm chỉ, da dẻ ngày càng hồng hào, tinh thần vui vẻ, tôi thầm mừng trong lòng và còn tự hào đi khoe với mấy ông bạn đồng nghiệp rằng mình có cô vợ biết yêu thương bản thân.

Thế nhưng, tất cả niềm tin và sự tự hào của tôi đã hoàn toàn sụp đổ vào tối thứ Bảy tuần trước. Hôm đó, điện thoại của tôi hết pin đột ngột khi đang cần đặt gấp một chuyến xe ôm công nghệ để đi lấy tài liệu cho công ty. Thấy vợ đang loay hoay dưới bếp, tôi bảo em đưa điện thoại để mượn tạm app đặt xe. Sau khi chuyến xe kết thúc, tôi vô tình bấm vào phần lịch sử di chuyển của tài khoản để kiểm tra lại giá tiền. Và chính cái chạm tay vô thức ấy đã khiến đầu óc tôi quay cuồng, toàn thân lạnh toát.

Suốt 6 tháng qua, trong danh sách hàng trăm chuyến đi vào đúng khung giờ 6 giờ tối, điểm đến của vợ tôi chưa một lần nào là trung tâm yoga. Thay vào đó, tất cả đều hiển thị một địa chỉ duy nhất: một khu căn hộ cao cấp nằm ở phía bên kia thành phố, cách phòng tập đến gần 5km. Chuyến xe chiều về luôn được đặt vào khoảng 8 giờ 30 tối, từ đúng khu căn hộ đó về thẳng nhà tôi.

Tôi đứng trân trân giữa phòng khách, chiếc điện thoại trên tay như nặng hàng tấn. Hóa ra, suốt nửa năm qua, những bộ đồ tập bó sát gợi cảm, những buổi tối "đổ mồ hôi trên sàn tập" mà em nói với tôi, thực chất là để phục vụ cho một cuộc hẹn hò bí mật khác. Vợ tôi đã chuẩn bị một màn kịch quá hoàn hảo, chu đáo đến mức đánh lừa được sự tin tưởng tuyệt đối của một người chồng.

Tối hôm đó, tôi không tra hỏi, không làm ầm ĩ mà chỉ lẳng lặng chụp lại toàn bộ lịch sử định vị ấy rồi gửi thẳng sang máy vợ khi hai vợ chồng đang ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Nhìn sắc mặt em từ hồng hào bỗng chốc tái mét, cắt không còn giọt máu, chiếc đũa trên tay rơi cạch xuống mâm cơm, tôi biết lòng mình đã chết lặng. Em quỳ sụp xuống chân tôi khóc lóc, thề thốt rằng giữa em và người đàn ông ở căn hộ kia "chưa có gì quá giới hạn", rằng em chỉ đến đó để trò chuyện, giải tỏa áp lực tâm lý vì trầm cảm sau sinh.

Mấy ngày nay, không khí trong nhà tôi ngột ngạt như địa ngục. Nhìn hai đứa con thơ đang ngon giấc, rồi lại nhìn người đàn bà mình từng yêu thương hơn cả sinh mạng đang khóc lóc góc nhà, lòng tôi rối như tơ vò. Sự phản bội tinh vi này vượt quá giới hạn chịu đựng của một người đàn ông. Theo mọi người, những lời giải thích của vợ tôi có đáng tin hay không? Tôi nên chọn giải pháp ly hôn để giải thoát cho sự sĩ diện của bản thân, hay cắn răng tha thứ một lần vì tương lai của các con?