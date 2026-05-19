Phát hiện mỏ vàng gần 4.000 kg dưới lòng đất sau hơn 11.000m khoan: Phần sâu còn đáng chú ý hơn rất nhiều

Mỏ vàng mới và chi tiết khiến giới khai khoáng chú ý

Một mỏ vàng mới vừa được công bố tại khu vực Kartitsa, phía bắc Ilomantsi, miền đông Phần Lan, đang thu hút sự chú ý của giới khai khoáng. Theo Endomines Finland, kết quả ước tính tài nguyên đầu tiên cho thấy khu vực này chứa khoảng 2,49 triệu tấn tài nguyên khoáng sản suy đoán, với hàm lượng vàng trung bình 1,55 g/t, tương đương khoảng 123.800 ounce vàng. Quy đổi theo khối lượng, con số này vào khoảng hơn 3.800 kg vàng, tức gần 4.000 kg.

Điều đáng chú ý là phát hiện này không đến từ một mũi khoan sâu hơn 11.000m như nhiều người dễ hình dung. Theo thông tin công bố, ước tính tài nguyên Kartitsa được xây dựng dựa trên 45 lỗ khoan, với tổng chiều dài khoan cộng lại là 11.055,8m. Đây là chi tiết quan trọng, bởi nó cho thấy quy mô thăm dò rộng của dự án, đồng thời tránh cách hiểu sai rằng các chuyên gia đã khoan một mạch xuống tầng địa chất sâu hơn 11km.

Kartitsa nằm trong phần phía bắc của Karelian Gold Line, một dải khoáng hóa vàng quan trọng tại miền đông Phần Lan. Khu vực này cách nhà máy xử lý Pampalo của Endomines khoảng 20km về phía bắc. Pampalo vốn là trung tâm sản xuất vàng chủ lực của công ty, trong khi Kartitsa được xem là phát hiện mới có thể mở rộng đáng kể nền tảng tài nguyên trong những năm tới.

Mỏ vàng mới và chi tiết "chưa dừng lại" dưới lòng đất

Theo Endomines, phần đáng chú ý nhất của Kartitsa không chỉ nằm ở con số gần 4.000 kg vàng được ước tính ban đầu, mà còn ở khả năng mỏ này có thể mở rộng thêm. Công ty cho biết thân quặng hiện vẫn "mở" theo chiều sâu, cũng như về phía bắc và phía nam. Nói cách khác, các dữ liệu hiện có chưa cho thấy ranh giới cuối cùng của vùng chứa vàng.

CEO Endomines Kari Vyhtinen nhận định kết quả thăm dò cho thấy khoáng hóa vàng tại Kartitsa có thể kéo dài đáng kể ngoài phạm vi đã được đưa vào ước tính hiện tại. Ông cho biết công ty kỳ vọng tài nguyên tại đây sẽ tăng lên trong các lần cập nhật tiếp theo, đồng thời khẳng định Kartitsa sẽ tiếp tục là một trong những trọng điểm thăm dò của Endomines trong năm 2026.

Đến tháng 4/2026, Endomines tiếp tục công bố kết quả khoan mới tại Kartitsa. Công ty cho biết vàng được ghi nhận trong tất cả các mẫu lõi khoan của chương trình khoan mùa đông 2026. Theo đánh giá của Endomines, các kết quả này củng cố nhận định rằng Kartitsa có tiềm năng vàng đáng kể và có thể làm tăng tài nguyên vàng trong lần cập nhật tiếp theo, dự kiến vào đầu năm 2027.

Đặc biệt, vùng chứa vàng tại Kartitsa được cho là dài khoảng 1.500m. Các kết quả khoan mới nằm ở phần kéo dài phía nam của vùng tài nguyên đã biết, giúp mở rộng khu vực thêm khoảng 300m về phía nam. Endomines cho biết chưa ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy vùng chứa vàng này đã kết thúc.

Từ phát hiện mới đến mỏ khai thác vẫn là chặng đường dài

Dù con số gần 4.000 kg vàng đủ gây chú ý, Endomines vẫn nhấn mạnh đây là tài nguyên khoáng sản suy đoán, chưa phải trữ lượng khai thác đã được chứng minh. Theo chuẩn báo cáo JORC 2012, tài nguyên khoáng sản không đồng nghĩa với việc đã chứng minh được hiệu quả kinh tế để khai thác thương mại. Đây là điểm quan trọng khi đánh giá các phát hiện khoáng sản, bởi từ "có vàng dưới lòng đất" đến "có thể khai thác có lãi" là hai câu chuyện khác nhau.

Hiện Kartitsa vẫn đang ở giai đoạn thăm dò và đánh giá tài nguyên. Trong khi đó, khu vực Pampalo và Karelian Gold Line đã có nền tảng tài nguyên đáng kể. Tính đến ngày 31/12/2024, Endomines ước tính mỏ Pampalo cùng khu vực Karelian Gold Line xung quanh chứa khoảng 492.800 ounce vàng. Con số này cho thấy Kartitsa không phải một phát hiện đơn lẻ, mà nằm trong một vùng địa chất vốn đã được đánh giá có tiềm năng.

Sự chú ý dành cho Kartitsa cũng đến vào thời điểm vàng vẫn là kim loại quý được quan tâm trên thị trường toàn cầu. Theo World Gold Council, tổng nhu cầu vàng quý I/2026, bao gồm giao dịch OTC, đạt 1.231 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ; giá trị nhu cầu theo quý đạt mức kỷ lục 193 tỷ USD nhờ giá vàng tăng mạnh.

Với Endomines, Kartitsa có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong chiến lược mở rộng tại Ilomantsi. Tuy nhiên, để một phát hiện thăm dò trở thành dự án khai thác thực tế, doanh nghiệp còn cần thêm các bước khoan bổ sung, cập nhật tài nguyên, đánh giá kinh tế, cấp phép và xử lý các yêu cầu về môi trường. Vì vậy, điều đáng chú ý nhất ở mỏ vàng này không chỉ là con số gần 4.000 kg, mà là khả năng phần dưới lòng đất vẫn còn nhiều điều chưa được xác định hết.

Theo MFN, Endomines, World Gold Council