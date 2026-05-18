Vừa rút nước khỏi mộ cổ 2.000 năm, nhóm khảo cổ chết lặng trước bóng đen đang bò ra từ bóng tối

Ngôi mộ cổ lộ diện sau một trận mưa lớn

Từ xưa, mộ cổ thời Hán luôn là một trong những đối tượng đặc biệt của giới khảo cổ Trung Quốc. Không chỉ bởi niên đại lâu đời, những ngôi mộ này còn gắn với hệ thống lễ nghi mai táng cầu kỳ, nhiều đồ tùy táng quý giá và không ít câu chuyện ly kỳ được lưu truyền trong dân gian.

Người xưa từng nói, mộ Hán "mười phần thì chín phần trống rỗng". Cách nói này phần nào phản ánh thực tế rằng rất nhiều mộ cổ thời kỳ này đã bị trộm mộ xâm phạm từ sớm. Nguyên nhân trước hết nằm ở chính đặc điểm xây dựng của mộ Hán. Nhiều ngôi mộ được đắp thành gò đất lớn, thường nằm ở nơi cao ráo, dễ nhận ra từ xa. Với những kẻ chuyên săn tìm cổ vật, các gò mộ này chẳng khác nào dấu hiệu chỉ đường.

Quan trọng hơn, tầng lớp quý tộc thời Hán đặc biệt coi trọng tang lễ. Không chỉ hoàng thân quốc thích, các chư hầu, thế gia và đại thần cũng thường chuẩn bị đồ tùy táng rất hậu hĩnh cho người đã khuất. Trong các ngôi mộ lớn, người ta có thể tìm thấy vàng bạc, đồ ngọc, gốm sứ, sách lụa, vật dụng sinh hoạt, thậm chí cả thực phẩm và vật nuôi tượng trưng cho đời sống sau khi mất.

Một ví dụ nổi tiếng là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng. Khi được an táng, ông mặc áo ngọc khâu bằng chỉ vàng, bên cạnh là hơn 600 món đồ tùy táng quý giá. Quy mô ấy cho thấy sự xa hoa của tầng lớp quý tộc thời bấy giờ. Cũng vì vậy, việc tìm thấy một ngôi mộ Hán còn nguyên vẹn gần như là điều vô cùng hiếm hoi.

Tại Hồ Bắc, một ngôi mộ cổ có niên đại khoảng 2.000 năm từng được người dân địa phương tình cờ phát hiện. Sau khi nhận tin báo, các chuyên gia khảo cổ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khảo sát.

Điều đặc biệt là trước thời điểm khai quật, một trận mưa lớn đã trút xuống khu vực này. Nước mưa cuốn trôi lớp đất tạp bên ngoài, khiến dấu vết của ngôi mộ càng hiện rõ. Khi tiến hành kiểm tra bước đầu, nhóm khảo cổ nhận thấy công trình đã bị phá hoại khá nghiêm trọng. Nhiều hiện vật có giá trị có thể đã biến mất từ trước đó.

Dù vậy, dựa trên cấu trúc còn lại và những dấu tích trong lòng đất, các chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là một ngôi mộ thuộc thời Tây Hán, có niên đại hơn 2.000 năm. Sau khi được cho phép, công tác khai quật cứu hộ lập tức được triển khai.

Ngay từ những ngày đầu, nhóm khảo cổ đã gặp một trở ngại lớn: bên trong mộ bị ngập nước nghiêm trọng. Nếu không kịp xử lý, nước có thể làm hư hại các hiện vật còn sót lại, đồng thời khiến kết cấu mộ thất mất ổn định. Sau khi bàn bạc, các chuyên gia quyết định phải rút nước trước rồi mới tiếp tục khảo sát.

Quá trình thoát nước diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Khi phần bên trong ngôi mộ dần hiện ra, mọi người không khỏi bất ngờ. Dù từng bị xâm phạm, cấu trúc mộ thất vẫn còn khá hoàn chỉnh, quy mô lớn hơn dự đoán ban đầu. Một số dấu vết và hiện vật còn lại cho thấy chủ nhân ngôi mộ có thể thuộc tầng lớp quý tộc thời Tây Hán.

Nhưng điều khiến cả nhóm khảo cổ nhớ mãi không chỉ là quy mô của ngôi mộ.

Bóng đen bất ngờ bò ra từ góc mộ

Khi công tác kiểm tra đang được tiến hành, một chuyển động lạ xuất hiện trong góc tối của mộ thất. Ban đầu, nhiều người chỉ nhìn thấy một bóng đen chậm rãi nhúc nhích sau lớp bùn đất và ánh sáng yếu ớt.

Chỉ ít giây sau, bóng đen ấy bò hẳn ra ngoài. Đó là một con rùa lớn.

Sự xuất hiện bất ngờ của sinh vật còn sống trong một ngôi mộ cổ hơn 2.000 năm khiến hiện trường lập tức xôn xao. Với nhiều người, cảnh tượng ấy quá khó tin: một công trình cổ từng chìm trong bóng tối, lại bị ngập nước và bị trộm mộ xâm phạm, vậy mà vẫn có một con rùa sống bên trong.

Ngay sau đó, các ý kiến khác nhau bắt đầu được đưa ra. Một số người cho rằng con rùa này có thể đã chui vào mộ qua lỗ hổng do trộm mộ để lại. Sau khi vào bên trong, nó sống trong môi trường ẩm thấp, có nước và bùn đất, rồi tình cờ được phát hiện khi nhóm khảo cổ tiến hành rút nước.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể là một "hiện vật sống" đặc biệt. Theo cách lý giải này, con rùa có thể từng được chủ nhân ngôi mộ nuôi khi còn sống, sau đó được đưa vào mộ như một phần của nghi thức mai táng. Chính giả thuyết này khiến câu chuyện càng trở nên ly kỳ.

Một số người quan sát phần mai rùa cho rằng con vật có tuổi đời rất cao. Từ đó, lời đồn về "rùa nghìn tuổi" bắt đầu lan truyền. Dẫu vậy, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng với cách gọi này.

Trên thực tế, tuổi thọ của rùa trong tự nhiên không "thần kỳ" như nhiều truyền thuyết dân gian vẫn mô tả. Không phải loài rùa nào cũng có thể sống hàng trăm năm, càng khó có căn cứ để khẳng định một cá thể đã tồn tại suốt cả nghìn năm nếu không có kiểm định khoa học cụ thể. Vì vậy, cách giải thích được nhiều người chấp nhận hơn là con rùa đã vô tình chui vào mộ trong giai đoạn sau, chứ không phải sống liên tục ở đó từ thời Tây Hán.

Những câu chuyện ly kỳ quanh mộ cổ

Việc sinh vật lạ xuất hiện trong mộ cổ không phải là mô-típ hiếm gặp trong các giai thoại dân gian. Từ lâu, những ngôi mộ cổ luôn là nơi gắn với nhiều lời đồn bí ẩn, một phần vì chúng chứa đựng quá khứ xa xưa, một phần vì con người thường dễ liên tưởng đến những điều kỳ lạ khi đứng trước không gian kín, tối và bị chôn vùi hàng nghìn năm.

Trong dân gian Trung Quốc cũng từng lưu truyền câu chuyện về một người nông dân ở Tân Trịnh, Hà Nam, khi đào giếng đã phát hiện lớp đất đỏ khác thường. Dù bị cho là không phù hợp để tiếp tục đào giếng, người này vẫn đào sâu hơn. Khi chiếc xẻng chạm vào vật lạ, một "quái thú" hình tam giác được kể là đã bất ngờ lao ra, khiến những người có mặt kinh hãi. Sau đó, khu vực này được tiếp tục đào bới và phát hiện một ngôi mộ cổ có niên đại hàng nghìn năm.

Tuy nhiên, những câu chuyện như vậy phần lớn vẫn mang màu sắc truyền miệng, chưa chắc có đầy đủ căn cứ lịch sử. Với khảo cổ học, mọi phát hiện đều cần được nhìn nhận dựa trên chứng cứ, niên đại, môi trường bảo tồn và phân tích khoa học, thay vì chỉ dựa vào cảm giác ly kỳ.

Trở lại với ngôi mộ cổ ở Hồ Bắc, sự xuất hiện của con rùa đúng là chi tiết khiến nhiều người kinh ngạc. Nhưng thay vì vội coi đây là bằng chứng cho một điều huyền bí, cách tiếp cận hợp lý hơn là xem nó như một hiện tượng đặc biệt trong quá trình khai quật: một sinh vật sống đã xuất hiện trong không gian mộ cổ, có thể do điều kiện tự nhiên và các lối xâm nhập hình thành sau hàng nghìn năm.

Dù lời đồn "rùa nghìn tuổi" vẫn khiến câu chuyện thêm phần hấp dẫn, bài học sau cùng vẫn là sự thận trọng trước những thông tin khó tin. Mộ cổ có thể cất giữ nhiều bí mật của quá khứ, nhưng để giải mã chúng, điều cần thiết nhất vẫn là bằng chứng khoa học và cái nhìn tỉnh táo.



Theo Sohu, Sina, 163