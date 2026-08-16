Vô tình vứt tấm vé số trúng độc đắc hơn 3 tỷ đồng vào thùng rác, người phụ nữ đòi lục tung xe chở rác để tìm

Cuộc tìm kiếm tấm vé số kéo dài một ngày.

Các công nhân vệ sinh tại thành phố Bitonto, Italy đã tìm thấy tấm vé xổ số trị giá 1 triệu euro (hơn 3 tỷ VNĐ) sau khi lục tìm một xe chở rác.

Roberto Nicola Toscano, quản lý công ty xử lý rác SANB, cho biết tấm vé được tìm thấy trong tình trạng “nguyên vẹn”.

Câu chuyện xảy ra khi Toscano nhận được cuộc gọi đầy hoảng loạn từ một người phụ nữ vô tình vứt mất tấm vé số vốn trúng giải thưởng lớn.

Người phụ nữ đã mua vé số và đến một cửa hàng gần nhà vào ngày hôm sau để kiểm tra kết quả. Tuy nhiên, máy kiểm tra hiển thị thông báo “không thể thanh toán” – một thông báo thường xuất hiện khi giải thưởng quá lớn mà cửa hàng nhỏ không thể trực tiếp chi trả.

Người phụ nữ hiểu nhầm rằng mình không trúng thưởng và vứt tấm vé vào thùng rác.

Theo Toscano, người phụ nữ luôn mua cùng một dãy số vì những con số này gắn với một người thân. Bộ sẽ số trúng thưởng là 2, 4, 8, 10 và 51.

Một thành viên trong gia đình sau đó phát hiện đây chính là bộ số trúng giải và báo cho người phụ nữ trên. Tuy nhiên, lúc đó tấm vé đã bị vứt đi.

Khi họ quay lại cửa hàng, xe thu gom rác đã đến và chở thùng rác chứa tấm vé đi.

Sau khi người phụ nữ liên hệ, SANB nhanh chóng truy vết tấm vé, xác định chính xác chiếc xe đã thu gom số rác và yêu cầu dừng xe.

Toscano cho biết việc tìm kiếm trực tiếp trong rác có thể tiềm ẩn nguy cơ tiếp xúc với các vật liệu nguy hiểm. Vì vậy, chiếc xe được đưa tới một cơ sở chuyên dụng để tiến hành tìm kiếm.

Các công nhân mất 1 ngày để lục tìm tấm vé trong những điều kiện mà Toscano mô tả là “không dễ chịu chút nào”.

Cuối cùng, họ tìm thấy tấm vé vẫn còn nguyên vẹn.

Toscano kể rằng người phụ nữ đã bật khóc khi nhận được cuộc gọi thông báo tấm vé được tìm thấy.

Vì SANB là một công ty tư nhân, chi phí cho chiến dịch tìm kiếm ban đầu sẽ do người nộp thuế chi trả. Tuy nhiên, Toscano cho biết người phụ nữ đã cam kết trả toàn bộ chi phí phát sinh cho cuộc tìm kiếm tấm vé may mắn này.

Theo DW﻿