Võ Tắc Thiên sắc sảo nhất màn ảnh: Sống độc thân suốt 40 năm, U80 vẫn gợi cảm

Nếu nhắc đến nhân vật Võ Tắc Thiên, người ta nhớ đến hình ảnh của Lưu Hiểu Khánh mà quên mất Phan Nghinh Tử cũng từng là huyền thoại.

"Ngọc nữ" của màn ảnh Hong Kong

Phan Nghinh Tử sinh năm 1949 tại Tô Châu (Trung Quốc), sau đó sang Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống và sớm bén duyên nghệ thuật. Năm 14 tuổi, bà gia nhập hãng phim Thiệu Thị, lò đào tạo minh tinh hàng đầu Hong Kong thập niên 1960.

Phan Nghinh Tử từng là biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh Hong Kong.

Đến thập niên 1980, bà chuyển sang thị trường truyền hình Đài Loan, trở thành biểu tượng của thời kỳ vàng son phim cổ trang.

Bà nổi bật với gương mặt thanh tú, đường nét hoàn hảo và khả năng diễn xuất đa dạng. Vai diễn gắn liền với tên tuổi bà chính là người phụ nữ quyền lực Võ Tắc Thiên trong phim Nhất đại nữ hoàng.

Khi nhập vai, Phan Nghinh Tử ở ngưỡng 40 tuổi. Sự chín chắn và trưởng thành giúp Phan Nghinh Tử lột tả xuất sắc nhân vật nổi tiếng này. Cũng vì thế mà người ta coi Phan Nghinh Tử là một trong những diễn viên thể hiện thành công nhất nhân vật Võ Tắc Thiên trên màn ảnh Hoa ngữ.

Vẻ đẹp sắc sảo của "Võ Tắc Thiên" Phan Nghinh Tử.

Sau đó, bà tiếp tục được trao cơ hội góp mặt trong nhiều dự án đình đám và nghiễm nhiên trở thành ngôi sao sáng của làng giải trí xứ hương cảng. Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của bà gồm Đại túy hiệp, Biên thành tam hiệp, Long hình bát kiếm, Đại phá Bạch Liên Giáo, Ngọc diện hiệp.

Ở độ tuổi xuân sắc, Phan Nghinh Tử khiến khán giả xao xuyến với vẻ ngoài đầy mê hoặc. Vào thập niên 1960, Phan Nghinh Tử chiếm sóng các chương trình, các bộ phim của làng giải trí Hong Kong.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi

Thành công trong sự nghiệp nhưng Phan Nghinh Tử lại khá lận đận tình duyên. Bà dành tình yêu khắc cốt ghi tâm cho nam diễn viên Trần Hồng Liệt sau khi cả hai đóng chung trong bộ phim Chiếc ô đen trắng (1971). Năm 1974, họ kết hôn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Sau đám cưới, Phan Nghinh Tử từ bỏ ánh hào quang để lui về làm hậu phương cho chồng. Chính quyết định này của bà dẫn đến những sai lầm sau này. Dù chăm lo chu toàn từng bữa ăn, giấc ngủ cho chồng nhưng cuộc hôn nhân của Phan Nghinh Tử không hề viên mãn.

Trần Hồng Liệt bị phát hiện ngoại tình, có con với người phụ nữ khác và đẩy cuộc hôn nhân của họ vào bi kịch.

Nữ diễn viên sống độc thân sau một lần đổ vỡ hôn nhân.

Cú sốc này khiến Phan Nghinh Tử sụp đổ, rơi vào trầm cảm và tìm đến rượu để giải sầu. Sau 6 năm hôn nhân, bà quyết định ly hôn và dứt khoát không quay lại dù chồng cũ ngỏ ý muốn hàn gắn.

Rời khỏi cuộc hôn nhân với Trần Hồng Liệt, Phan Nghinh Tử mang đầy nỗi đau, sự tổn thương sâu sắc. Một năm sau khi ly hôn, Phan Nghinh Tử quyết tâm làm lại cuộc đời, bà quyết tâm trở lại làng giải trí.

Trẻ đẹp rạng rỡ khi sống độc thân suốt 40 năm

Sau biến cố hôn nhân, Phan Nghinh Tử trở lại cuộc sống độc thân ở tuổi 31 tuổi. Bà sang Đài Loan (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội mới và chứng minh bản lĩnh của một nghệ sĩ thực thụ.

Đến năm 1990, bà dừng đóng phim, dần rời xa làng giải trí, chuyển hướng trở thành doanh nhân và cũng thành công trong lĩnh vực này.

Nhiều năm qua, Phan Nghinh Tử không còn đóng phim. Bà chuyển sang nghiên cứu các sản phẩm chăm sóc da và đầu tư tài chính. Sau cuộc hôn nhân thất bại, bà chọn một mình và thỏa mãn với cuộc sống tự do.

Ở tuổi 76, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn và phong cách thời trang trẻ trung. Truyền thông Trung Quốc gọi bà là “ngôi sao không tuổi”.

Để duy trì vẻ ngoài như thiếu nữ, bà luôn duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh và trái cây, dành thời gian tập thể dục 5 lần/tuần.

Nhan sắc trẻ đẹp của nữ diễn viên ở tuổi U80.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Phan Nghinh Tử dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống an nhàn, bình lặng. Khi rảnh, bà thường nấu ăn, làm bánh, thiết kế trang phục, hoặc đi du lịch, gặp gỡ bạn bè.

Khi được hỏi về cuộc sống độc thân, bà từng nói: "Độc thân nhiều cái hay lắm. Nhiều bạn bè của tôi có gia đình, muốn ra ngoài ăn cũng không được. Có người đi chơi nhưng không thoải mái vì lo chồng ở nhà không có cơm ăn. Tôi không vướng bận những điều đó, muốn du lịch, chỉ cần xách vali lên là đi".