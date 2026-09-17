Vụ việc xảy ra tại Áo và người đàn ông này từng khoe khoang việc thu 500 Euro để cho những người lạ quan hệ tình dục với vợ mình.

Một phụ nữ Áo (40 tuổi) được phát hiện đã tử vong sau khi bị chồng (50 tuổi, có nguồn tin nói là 51 tuổi) xâm hại tình dục lúc cô đang trong tình trạng say xỉn. Người phụ nữ được tìm thấy tại nhà với những vết thương chảy máu nghiêm trọng.

Thông tin do tờ Mothership dẫn lại từ các tờ Der Standard và CNN vào ngày 12/9 vừa qua cho biết, phụ nữ này đã qua đời vào ngày 26 tháng 6 sau khi bị chồng gây thương tích và xâm hại tình dục trong lúc bà được cho là đang say xỉn.

Theo tờ Der Standard của Áo, người đàn ông 50 tuổi này đã bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 7 và sau đó bị tạm giam.

Các công tố viên địa phương cho biết với CNN rằng một người đàn ông khác cũng đã thú nhận hành vi xâm hại tình dục người phụ nữ này, bao gồm cả việc thực hiện hành vi đó vào đêm nạn nhân qua đời.

Họ cũng đang điều tra xem liệu có những người đàn ông khác tham gia vào vụ xâm hại tình dục này hay không—có thể là để đổi lấy tiền—theo thông tin từ phía cơ quan chức năng.

Tờ Der Standard đưa tin rằng người phụ nữ được tìm thấy tại nhà với những vết thương chảy máu nghiêm trọng.

Nhân viên y tế xác nhận cô đã tử vong tại hiện trường, và cơ quan chức năng đã ra lệnh khám nghiệm tử thi do tính chất các vết thương của nạn nhân.

Các công tố viên chia sẻ với CNN rằng ban đầu người chồng khai nhận cái chết của vợ là một "tai nạn" xảy ra trong lúc quan hệ tình dục.

Hãng tin Krone của Áo đưa tin rằng người đàn ông này từng khoe khoang việc thu 500 Euro (tương đương khoảng 15 triệu VNĐ) để cho những người lạ quan hệ tình dục với vợ mình. Người đàn ông này đang bị điều tra về hành vi ngược đãi người không có khả năng tự vệ hoặc người bị suy giảm khả năng nhận thức, dẫn đến tử vong.

Giới chức cho biết người chồng và người đàn ông thứ hai — 51 tuổi đều đã bị bắt và hiện đang bị tạm giữ. Các công tố viên cho hay chỉ có người chồng là có liên quan trực tiếp đến hành vi dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Vụ việc này được ví như trường hợp của bà Gisèle Pelicot tại Pháp từng gây chấn động thế giới, khi bà đã bị chồng cùng những người đàn ông khác chuốc thuốc và cưỡng bức khi bà đang bất tỉnh.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết thông tin về một "đường dây cưỡng bức" quy mô lớn hơn vẫn chưa thể xác nhận và hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

Gia Linh (Theo Mothership)