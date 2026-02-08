Vợ Phan Mạnh Quỳnh bị bỏng nắng vì "chiều chồng" làm 1 việc

Vừa bước sang năm 2026, Phan Mạnh Quỳnh đã năng nổ hoạt động âm nhạc khi vừa tung ca khúc Đoàn Ca Nhạc bắt tay cùng Binz và nhóm Cadillac vào ngày 27/1, thì đến ngày 6/2, anh đã tiếp tục phát hành sản phẩm mới "Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ" kết hợp cùng Tăng Duy Tân.

Phan Mạnh Quỳnh và Tăng Duy Tân

Đây là một món quà Valentine sớm mà Phan Mạnh Quỳnh muốn gửi đến khán giả, cũng như đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm yêu với bà xã Khánh Vy. MV "Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ" được đầu tư phần hình ảnh đẹp như mơ, mang đến câu chuyện tình yêu lãng mạn qua diễn xuất đầy cảm xúc của cặp đôi Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy. Bên cạnh đó, việc lần đầu kết hợp cùng một hit-maker khác là Tăng Duy Tân cũng khiến khán giả hào hứng.

Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ, từ sau sáng tác "Gặp Gỡ Yêu Đương Và Được Bên Em"

để dành tặng bà xã Khánh Vy cách đây 5 năm, anh đã lên ý tưởng viết một ca khúc mới về chủ đề tình yêu.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cả hai người cùng nhau đi muôn nơi, trải qua rất nhiều cột mốc quan trọng, Phan Mạnh Quỳnh đặt tựa đề "Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ" để chỉ một người đồng hành như tri kỷ, vô cùng đáng trân trọng trong cuộc sống.

Phan Mạnh Quỳnh và vợ

Anh nói: "Tôi nghĩ đôi khi cái duyên để hai người gặp gỡ nhau đã có từ rất lâu rồi mà mình không biết trước được. Đó là sự sắp xếp rất kỳ diệu và tình cờ của duyên phận. Khi suy nghĩ vậy thì tôi càng thấy trân trọng người ở bên cạnh mình hơn. Thông qua ca khúc, tôi hi vọng có thể lan tỏa đến mọi người những cảm xúc đẹp đẽ, cổ vũ các cặp đôi tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau, san sẻ cho nhau tình yêu thương".

"Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ" là một ca khúc mang âm hưởng dân gian, hoài niệm từ các nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn nhị của Việt Nam, sáo Shakuhachi của Nhật Bản. Đồng thời, nhà sản xuất Drum7 cũng khéo léo pha trộn thêm màu sắc hiện đại từ nền nhạc Electro bắt tai.

Phan Mạnh Quỳnh cho biết, bản thân anh và Drum7, Tăng Duy Tân không mất quá nhiều thời gian để thống nhất về tinh thần chung của ca khúc dù cả 3 lần đầu hợp tác: "Tân là một người rất giỏi dùng các từ ngữ Hán Việt, có kiến thức về văn học. Vốn từ của Tân rất rộng và phong phú nên Tân đã giúp tôi phát triển được Verse 2 của ca khúc rất mượt mà, đúng ý tứ mà tôi muốn truyền tải. Cả Tân và tôi đều rất thích giai điệu mà Drum7 làm, nên để đi đến bản thu âm cuối cùng cũng khá nhanh".

Nói về sự xuất hiện của bà xã trong MV "Thấy Trung Nhân Giữa Thế Gian", Phan Mạnh Quỳnh cho biết Khánh Vy vốn rất yêu công việc diễn xuất, nhưng vì ưu tiên gia đình và con cái nên chọn lui về phía sau, trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm theo đuổi âm nhạc.

Tuy vậy, mỗi khi anh ngỏ lời, Khánh Vy luôn sẵn sàng đồng hành. Nam ca sĩ cũng dí dỏm chia sẻ rằng sự xuất hiện của bà xã còn là "vía tốt". Trong quá trình ghi hình, ê-kíp phải thực hiện nhiều cảnh quay ngoài trời giữa thời tiết nắng gắt. Bà xã của Phan Mạnh Quỳnh đã ngâm mình dưới hồ nước nhân tạo nhiều giờ, khiến Khánh Vy bị bỏng nắng và mất khá nhiều thời gian để hồi phục.

Từ sản phẩm "Đoàn Ca Nhạc" đến "Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ", Phan Mạnh Quỳnh đã hợp tác cùng hai ca - nhạc sĩ là Binz và Tăng Duy Tân. Chia sẻ về trải nghiệm này, Phan Mạnh Quỳnh cho biết: "Đây là quá trình mà những ý tưởng âm nhạc ban đầu không chỉ được lắng nghe, mà còn được mở rộng và phát triển theo nhiều chiều cảm xúc mới nhờ sự đồng điệu giữa những người làm nghề.

Trong năm vừa qua, tôi đã chủ động ngỏ lời kết hợp cùng các ca - nhạc sĩ, đồng thời có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ trực tiếp để truyền tải rõ nét hơn những suy nghĩ, cảm hứng của mình. Tôi hi vọng sẽ tiếp tục có thêm sự kết hợp mới, từ đó mang đến cho khán giả nhiều ca khúc thú vị, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm đẹp trên hành trình làm nghề".