Một nam diễn viên sang Mỹ làm công nhân, cuối năm than thở một điều

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ khoảnh khắc cô đi chơi cùng ca sĩ Leon Vũ và nam vương Hoàng Phi Kha.



Được biết, diễn viên Hoàng Phi Kha đã sang Mỹ định cư được hơn hai năm và dần ổn định cuộc sống. Thời gian đầu, anh ở nhờ nhà ca sĩ Leon Vũ và đi làm nhân viên cho nhà hàng của ca sĩ Trizzie Phương Trinh nhưng sau đó được nhận đi làm công nhân cho hãng.

Thúy Nga và Hoàng Phi Kha

Song song với công việc thường nhật để kiếm sống, Hoàng Phi Kha vẫn duy trì đam mê nghệ thuật bằng cách làm diễn viên cho sân khấu Nụ Cười Vàng của danh hài Hoài Tâm.

Sau những giờ đi làm công nhân ở hãng, Hoàng Phi Kha về tập kịch cùng Hoài Tâm và các đồng nghiệp để thỏa đam mê diễn xuất trên sân khấu. Anh còn phải tự đi dán poster cho vở kịch tại các hàng quán, cho thấy tâm huyết với nghề.

Hiện tại, Hoàng Phi Kha đã mua được xe ô tô riêng để đi lại. Thúy Nga thốt lên: "Dạo này Kha nhiều tiền quá rồi, Kha phải tiêu bớt đi thôi".

Hoàng Phi Kha nghe vậy liền chia sẻ về áp lực cuộc sống lúc này: "Đâu có đâu. Cuối năm tôi hơi uể oải vì phải gửi tiền về cho gia đình, mệt quá". Thúy Nga khen ngợi: "Vậy là Kha phải gửi tiền về cho gia đình ả. Kha có hiếu quá".

Hoàng Phi Kha được các đồng nghiệp đánh giá là người con có hiếu, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Từ khi còn ở Việt Nam, anh đã lao động miệt mài để gửi tiền về cho gia đình.

Hoàng Phi Kha là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt với vai trò đa năng từ người mẫu, diễn viên đến đạo diễn. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đăng quang Á vương 1 tại cuộc thi Nam vương Qua quốc gia 2017 diễn ra tại Thái Lan. Sở hữu gương mặt điển trai, nam tính cùng chiều cao lý tưởng, Phi Kha nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều thương hiệu và sàn diễn thời trang săn đón.

Không chỉ dừng lại ở sàn catwalk, anh còn lấn sân sang điện ảnh và khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều bộ phim truyền hình và kịch nói. Với tư duy nghệ thuật nhạy bén, anh tiếp tục thử sức ở vai trò đạo diễn, đứng sau thành công của nhiều show thời trang và sự kiện lớn.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Hoàng Phi Kha còn được yêu mến bởi tấm lòng nhân ái qua các hoạt động thiện nguyện bền bỉ. Anh là hình mẫu của một nghệ sĩ hiện đại: vừa có ngoại hình, vừa có thực lực và luôn nỗ lực làm mới bản thân. Sự chuyên nghiệp và đời tư sạch đã giúp anh giữ vững vị thế trong lòng người hâm mộ suốt nhiều năm qua.