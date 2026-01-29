Nam NSƯT từ Mỹ về tậu xe mới: "Hi vọng năm sau có tiền mua xe khác"

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã chia sẻ việc mua xe mới. Nam nghệ sĩ là người khá tín tâm nên đã làm lễ nhận xe với nhiều hoa quả, bánh trái... cùng mong ước an toàn trong quá trình di chuyển.



Kim Tiểu Long làm lễ cho xe mới.

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long nói: "Tôi dành dụm được tiền nên mua chiếc xe mới. Đây là tiền tôi làm ra từ mồ hôi nước mắt, thành quả lao động của tôi.

Tất nhiên, đây là đổi xe thôi chứ không phải mua hẳn xe mới, tức là tôi bù thêm tiền để đổi xe cũ lấy xe mới này. Vài năm tôi đổi một lần.

Tôi rất quan trọng chiếc xe vì tôi đi hát đường xa. Cứ vài năm tôi phải đổi xe mới để đi cho an toàn, xe cũ đi xa quá bị mòn. Tôi cần đảm bảo được sức khỏe, tính mạng của mình.

Chiếc xe này là món quà Tổ nghiệp phù hộ cho tôi, để tôi hát được, làm việc được. Tôi đội ơn Tổ nghiệp, khán giả thân thương đã ủng hộ tôi.

Chuyến đầu tiên tôi ngồi trên chiếc xe này là đi làm từ thiện, sau đó mới đi diễn show. Nếu tôi có lộc nữa, được Tổ nghiệp cho lộc tiếp thì tôi sẽ mua chiếc xe khác.

Chiếc xe này là công sức lao động của tôi từ những ngày thức đêm thức hôm, bay show đi khắp nơi, buôn bán vất vả được khán giả ủng hộ. Tôi tích lũy đủ tiền thì đổi xe mới cho Tết năm nay. Hi vọng năm sau tôi sẽ có tiền mua thêm chiếc xe khác".

Nam nghệ sĩ còn vào xe review nội thất với sự hào hứng. Anh nói: "Trong xe của tôi còn có ghế massage đã thiết kế sẵn, tôi ngồi vào là được massage. Bước vào xe thơm ơi là thơm, đã ơi là đã!".

NSƯT Kim Tiểu Long gần đây thường xuyên từ Mỹ về Việt Nam. Ở tuổi ngoài 50, anh tích lũy được khối tài sản đáng mơ ước nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và nhạy bén trong kinh doanh. Tuy sở hữu cuộc sống giàu có và viên mãn, nam nghệ sĩ vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi và luôn hướng về quê hương.

Đáng trân quý hơn cả là tấm lòng nhân ái của anh khi liên tục thực hiện các hoạt động từ thiện thiết thực. Kim Tiểu Long thường xuyên trực tiếp đi trao quà, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho các chùa, mái ấm tình thương. Anh xem việc chia sẻ thành quả lao động của mình là cách để tri ân tổ nghiệp và khán giả đã luôn yêu thương.