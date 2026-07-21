Vợ NSND Công Lý gặp biến, phải xin lỗi

Chính chủ khẳng định mình chỉ “đùa vui, không mang bất kỳ ý xúc phạm hay thiếu tôn trọng ai”.

Mới đây, Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý bất ngờ đăng bài xin lỗi trên tài khoản 584 nghìn người theo dõi.

Theo đó, Ngọc Hà cho biết mình đã chủ động xóa đoạn clip có nội dung "miếng dán dính vào miệng", khẳng định đây chỉ là câu nói đùa mang tính hài hước và không có ý xúc phạm hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Dù thường xuyên nhận nhiều bình luận thô tục nhắm vào vợ chồng mình, cô cho biết chưa từng đáp trả bằng lời lẽ thiếu văn hóa.

Đồng thời, cô cũng tiếp thu những góp ý cho rằng cách đùa chưa phù hợp, có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu hoặc hiểu lầm là ngạo mạn. Cuối cùng Ngọc Hà gửi lời xin lỗi đến những ai cảm thấy không thoải mái, đồng thời cho biết sẽ rút kinh nghiệm và cẩn trọng hơn trong phát ngôn thời gian tới.

Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý (Ảnh: FBNV)

Nguyên văn chia sẻ của Ngọc Hà Lê:

“Em đã chủ động xóa clip có nội dung miếng dán dính vào miệng. Clip đó chỉ là một câu nói vui mang tính hài hước. Nếu xem trọn vẹn clip, mọi người sẽ thấy em đã nói rất rõ rằng đó chỉ là lời đùa vui, không mang bất kỳ ý xúc phạm hay thiếu tôn trọng ai.

Trong suốt thời gian qua, hàng ngày em vẫn nhận được rất nhiều bình luận thô tục, khiếm nhã hướng về vợ chồng em. Tuy vậy, em chưa từng phản ứng bằng những lời lẽ thiếu văn hoá hay xúc phạm lại bất kỳ ai. Em luôn tâm niệm rằng sự tử tế cần được giữ gìn, ngay cả khi mình không nhận lại được sự tử tế.

Em mới chính thức làm tiếp thị liên kết hơn 2 tháng. Em hiểu rằng mỗi đơn hàng không chỉ là một giao dịch, mà còn là sự tin tưởng, yêu thương và ủng hộ mà mọi người dành cho mình. Vì vậy, em luôn trân trọng và cúi đầu cảm ơn tất cả những tình cảm đó.

Tuy nhiên, em cũng đã nhận được góp ý rằng cách đùa của mình có thể chưa phù hợp, khiến một số người cảm thấy khó chịu hoặc cho rằng em ngạo mạn. Em tôn trọng những ý kiến đó và nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân.

Nếu câu nói vui của em vô tình làm ai đó không thoải mái, em xin được gửi lời xin lỗi chân thành. Em sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn trong cách thể hiện và suy nghĩ kỹ hơn trước mỗi phát ngôn để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Cảm ơn những người đã góp ý bằng sự thiện chí để em có cơ hội hoàn thiện mình hơn mỗi ngày”.

Bài đăng thu hút sự chú ý (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, đoạn clip được đề cập đã không còn nữa nhưng theo lời thuật lại từ người xem, Ngọc Hà Lê nói rằng sẽ dán miếng dán vào miệng thiên hạ - những người để lại bình luận khiếm nhã phía dưới các bài đăng của cô.

Phía dưới lời xin lỗi của vợ NSND Công Lý, cư dân mạng tiếp tục để lại nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, phần lớn bình luận cho rằng Ngọc Hà Lê nên cẩn trọng hơn trong cách dùng từ và phát ngôn bởi cô là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng việc thẳng thắn nhận góp ý, xin lỗi và điều chỉnh khi mắc sai sót mới là điều quan trọng, thay vì tiếp tục tranh cãi.

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý sinh năm 1988, kém chồng 15 tuổi, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008. Hiện tại cô đang làm sáng tạo nội dung trên MXH và làm việc tự do trong lĩnh vực truyền thông.

Đầu năm 2021, NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn sau 5 năm hẹn hò. Không lâu sau đó, “cô Đẩu” không may gặp biến cố sức khỏe, phải nhập viện một thời gian. Ngọc Hà không ngại chạy chữa khắp nơi, đưa chồng sang cả nước ngoài để chữa bệnh.

Thời gian qua, sức khoẻ của NSND Công Lý đã hồi phục khá nhiều. Trên MXH, Ngọc Hà thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường của hai vợ chồng, từ những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống cho đến những lần Công Lý xuất hiện tại sự kiện hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài điều trị.

Vợ chồng NSND Công Lý (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên cũng chính từ đây, Ngọc Hà nhiều lần gây tranh cãi. Gần nhất, cô cũng nhận nhiều bình luận trái chiều vì thái độ với chồng qua câu nói: “Đừng hỏi tôi”, khiến NSND Công Lý dỗi và không ăn cơm. Nhiều người theo dõi cặp đôi lâu năm cho hay, không ít lần Công Lý gây chú ý vì gương mặt thể hiện sự khó chịu, thái độ khi bị vợ liên tục quay clip, đăng tải trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng Công Lý vẫn e dè ngại ngùng với ống kính vì vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh.

Ngoài ra, năm 2025 trong một video được Ngọc Hà đăng tải cũng tạo ra tranh cãi khi để lộ NSND Công Lý xưng hô với vợ là “mày - tao”. Điều này khiến cô phải lên tiếng đính chính, cho biết đó là cách gọi nhau thân thương của vợ chồng cô, thể hiện sự chân thật, không màu mè dành cho nhau.