Vỡ mộng "vàng chỉ có tăng", giá vàng hôm nay tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay đã mất mốc 153 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao đang đối mặt với khoản lỗ đáng kể khi giá vàng liên tục điều chỉnh sâu trong những phiên gần đây. Đà giảm từ thị trường quốc tế lan rộng tác động không nhỏ đến thị trường kim loại quý trong nước.

Giá vàng hôm nay 5/6: Vàng thế giới suy yếu, vàng trong nước đồng loạt giảm

Theo ghi nhận mới nhất vào sáng ngày 5/6, thị trường vàng thế giới vừa trải qua một chuỗi ngày biến động cực kỳ dữ dội. Sau cú lao dốc mạnh xuống sát ngưỡng 4.400 USD/ounce vào đầu tuần, giá vàng giao ngay (XAUUSD) trên sàn Kitco và TradingView ghi nhận mức giảm 0,63%, hiện đang giao dịch quanh mốc 4.447,35 USD/ounce. Mặc dù trước đó vào sáng ngày 3/6, thị trường có nhịp hồi phục ngắn hạn lên quanh mốc 4.500 USD/ounce (tăng gần 1% so với đáy), nhưng áp lực bán tháo quay trở lại. Nhìn chung, xu hướng giảm hiện tại đang chiếm ưu thế hoàn toàn so với xu hướng tăng trên biểu đồ kỹ thuật quốc tế.

Sự suy yếu của thị trường toàn cầu đã ngay lập tức kéo giá vàng hôm nay 5/6 tại thị trường Việt Nam sụt giảm.

Đối với thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 5/6 đối với Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) đang được niêm yết ở mức 15,3 triệu đồng/chỉ (tương đương 153 triệu đồng/lượng) ở chiều mua vào và 15,6 triệu đồng/chỉ (tương đương 156 triệu đồng/lượng) ở chiều bán ra.



Giá vàng miếng SJC ở mức 153 - 156 triệu đồng/lượng (mua - bán).﻿

Tham khảo giá vàng hôm nay 5/6 tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg niêm yết ở mức 153 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 156 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Các loại vàng nhẫn SJC 99,99% cũng lùi sâu về mức 152,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 155,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Tập đoàn Phú Quý, bảng giá vàng hôm nay cũng ghi nhận mức sụt giảm tương tự đối với một số mặt hàng. Giá nhẫn tròn được điều chỉnh linh hoạt, giảm nhẹ khoảng 200.000 đồng,

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 Lượng 999.9 có giá mua vào - bán ra lần lượt là 152,8 triệu đồng/lượng và 155,8 triệu đồng/lượng.

Tại đây, giá vàng miếng SJC cũng điều chỉnh giảm nhẹ, ở chiều mua vào là 152,8 triệu đồng/lượng và bán ra giữ nguyên ở mức 156 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán đang được nới rộng 3,2 triệu đồng/lượng.

Vàng hạ nhiệt﻿

Cú sụt giảm của giá vàng hôm nay 5/6 lại đến ngay sau khi thị trường vừa trải qua một giai đoạn tăng nóng. Màn “lên đỉnh” ngoạn mục của vàng thực chất đã diễn ra ngay từ những tuần đầu tiên của năm 2026. Cụ thể, giá vàng thế giới đã có một cú bật mạnh mẽ, leo dốc từ vùng quanh 4.500 USD/ounce lên mức đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce vào ngày 29/1. Ở thời điểm đỉnh cao đó, giá vàng miếng trong nước cũng bị đẩy lên mức cao chưa từng có, khiến dòng người xếp hàng dài tại các phố vàng để mua - bán.

Tuy nhiên, cơn sốt này nhanh chóng nguội lạnh khi bước sang tháng 3, thị trường chứng kiến một nhịp điều chỉnh cực mạnh khi giá vàng thế giới có lúc bị đẩy xuống dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce. Kể từ đó đến nay, vàng liên tục dao động trong biên độ rộng và chịu áp lực lớn. Đối chiếu với mức đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1/2026, giá vàng thế giới hiện tại (4.447,35 USD/ounce) đã bốc hơi tới hơn 1.150 USD/ounce.

Giá vàng trong nước liên tục đổ đèo trong đầu tháng 6.

Sự lao dốc này khiến những nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh đang phải gánh chịu khoản lỗ lớn. Trong nửa đầu tháng 5, thị trường ghi nhận mức giá bán ra của vàng miếng SJC được đẩy lên vùng 164 triệu đồng/lượng.

Do chênh lệch giá mua - bán luôn duy trì ở mức cao từ 3- 4 triệu đồng/lượng, cộng với đà giảm tuyệt đối của giá vàng, người mua vàng tại Việt Nam từ giữa tháng 5 đến nay đã lỗ khoảng 10-11 triệu đồng cho mỗi lượng vàng nắm giữ tùy thuộc vào thời điểm xuống tiền.﻿

Giá bạc hôm nay 5/6﻿

Bên cạnh đó, thị trường bạc tại các thương hiệu cũng chịu áp lực giảm mạnh theo giá vàng. Bạc thỏi Phú Quý 999 có giá bán ra là 2,839 triệu đồng/lượng, trong khi bạc thỏi tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh tới 800.000 đồng/kg, đẩy giá bán xuống còn 75,812 triệu đồng/kg.

