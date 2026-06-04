Giá vàng giảm sâu!

Đây là phiên thứ 3 liên tiếp giá vàng giảm.

Phiên giao dịch ngày 4/6/2026 chứng kiến sự sụt giảm đồng loạt của cả giá vàng trong nước và thế giới. Giá vàng SJC lao dốc về mốc 153 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới cũng chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ

Giá vàng hôm nay 4/6 tiếp tục đà giảm tại các thương hiệu lớn

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 4/6/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm theo xu hướng chung của thị trường quốc tế.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 153,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 156,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với các phiên tăng nóng trước đó, mức giá này đã giảm từ 500.000 đồng/lượng.

Tương tự, sản phẩm Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cũng giữ xu hướng ngang bằng với vàng miếng, giao dịch tại mức mua vào 153,5 triệu đồng/lượng và bán ra 156,5 triệu đồng/lượng.

Các loại vàng trang sức khác cũng ghi nhận mức sụt giảm tương ứng: Vàng trang sức 999.9 có giá bán ra là 155,5 triệu đồng/lượng, vàng trang sức 99 chế biến thủ công bán ra ở mức 153,945 triệu đồng/lượng, và các dòng vàng thấp tuổi hơn như vàng 75% (18K) chỉ còn giữ mức bán ra khoảng 116,262 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục giảm so với hôm qua.

Tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng cũng niêm yết quanh ngưỡng mua vào 153,5 triệu đồng/lượng và bán ra 156,5 triệu đồng/lượng.

Trên thực tế, đối với một nhà đầu tư cá nhân mua vàng ở ngay vùng giá 160 triệu đồng/lượng, nếu phải bán ra cho các đại lý ở thời điểm hiện tại với giá mua vào chỉ còn 153,5 triệu đồng/lượng, khoản thua lỗ thực tế đã lên tới 6,5 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.﻿

﻿Giá bạc hôm nay 4/6

Cùng chung xu hướng kim loại quý, giá bạc hôm nay tại Phú Quý cũng có những biến động đáng chú ý trong ngày. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý 999 loại lượng đang được niêm yết giá mua vào ở mức 2,77 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,856 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc thỏi tính theo đơn vị kilogram, mức giá giao dịch được ghi nhận ở ngưỡng mua vào 73,866 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 76,159 triệu đồng/kg.

Lịch sử giao dịch trong ngày cho thấy giá bạc liên tục trồi sụt quanh mốc 2,85 triệu đồng/lượng, phản ánh áp lực rung lắc mạnh từ thị trường tài chính toàn cầu.﻿

Giá vàng thế giới hôm nay﻿

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới hôm nay giao dịch trên sàn Kitco và TradingView ghi nhận ở mức 4.461,32 USD/ounce. Mức giá này đã bốc hơi một khoản đáng kể so với ngưỡng đỉnh lịch sử được thiết lập trước đó không lâu.

﻿Theo Kitco News, giá vàng giao ngay giảm mạnh sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, do giá dầu thô tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và giao tranh leo thang giữa Mỹ - Iran gây áp lực lên các kim loại không sinh lời.

﻿Các quỹ vàng, bạc trên thế giới "đua nhau" xả hàng chục tấn kim loại chỉ trong 2 ngày đầu tháng 6.

﻿Trong đó, gây chú ý nhất là quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng đã tham gia làn sóng bán tháo hơn 1,1 tấn vàng trong 2 ngày qua. Riêng ngày 2/6, quỹ này đã chủ động bán ra 0,86 tấn kim loại quý, khiến tổng lượng vàng nắm giữ của quỹ sụt giảm xuống còn 1.028 tấn.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,2%, xuống 73,4 USD/ounce. Giá bạch kim sụt 3,5%, còn 1.868,58 USD/ounce.﻿