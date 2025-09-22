Vợ lén chồng ra ngân hàng tất toán số tiền 800 triệu, nghe lý do ai cũng bảo: Về lý chị không sai, về tình chị tệ quá...

Bài tâm sự của người vợ trong nhóm kín khiến nhiều người quan tâm.

Tên tôi là Lý Phương, 45 tuổi, sống ở Hà Nam (Trung Quốc). Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình phải đứng ra làm việc mà đến cả bản thân cũng thấy vừa khó nghĩ, vừa nặng nề. Tôi đã rút sạch 216.000 NDT (khoảng 800 triệu đồng) khỏi tài khoản ngân hàng mà không nói với chồng một câu.

Số tiền ấy là em gái chồng gửi về từ nước ngoài. Nó làm lụng cực khổ nhiều năm, gom góp từng đồng mới dành dụm được. Khi biết tin, chồng tôi vui mừng như một đứa trẻ, cả ngày nói về chuyện xây nhà mới. Anh cầm tờ giấy nháp, hí hoáy vẽ nào là phòng khách rộng, bếp sáng, rồi còn khoe với hàng xóm. Nhìn anh, tôi cũng thấy ấm lòng, nhưng trong tim lại nặng trĩu.

Bởi tôi biết, căn nhà mới có thể đợi thêm một năm nhưng con gái chúng tôi thì không thể chậm một ngày.

Nó vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Bắc Kinh. Ai có con đi học xa mới hiểu: Học phí, ký túc xá, tiền ăn, tiền sách… tất cả đều đè nặng. Một tháng ít nhất cũng cần hơn 10.000 NDT (khoảng 40 triệu đồng). Hai vợ chồng làm quần quật cả năm, vẫn không đủ. Tôi sợ con bước chân vào giảng đường mà phải sống chật vật, rồi mặc cảm so với bạn bè.

Ngoài ra, ở chợ thị trấn có một cửa hàng nhỏ đang sang nhượng. Tôi tính toán nhiều ngày rằng nếu mua lại, tôi có thể bán thêm hàng, thu nhập chắc chắn hơn là trông vào quầy tạp hóa lụp xụp hiện tại.

Tôi đã nhiều lần định mở miệng nói với chồng. Nhưng mỗi lần thấy anh hồ hởi khoe “cuối năm sẽ có nhà mới”, tôi lại không nỡ. Tôi sợ làm anh thất vọng. Tôi biết bao nhiêu năm nay, ước mơ lớn nhất của anh chỉ là một mái nhà vững chãi. Nhưng đời sống đâu có đơn giản, chúng ta không chỉ sống cho một ước mơ.

Ảnh minh họa

Thế rồi, tôi quyết định. Tôi mang giấy tờ ra ngân hàng, rút toàn bộ 216.000 tệ (khoảng 800 triệu đồng). Khi cầm tập tiền dày cộp trên tay, lòng tôi run rẩy. Tôi biết, từ giây phút ấy, khoảng cách giữa tôi và chồng đã có một vết nứt khó lành.

Hai ngày sau, chồng tôi đi ngân hàng, phát hiện tài khoản trống rỗng. Anh về nhà, gương mặt thất thần. Tôi ngồi trong bếp, tay run đến nỗi làm rơi cả bát. Anh hỏi, giọng khàn khàn: “Có phải em rút tiền không?” Tôi không chối. Tôi chỉ nói: “Anh muốn xây nhà, nhưng con gái chúng ta cần nhập học, và cửa hàng ngoài chợ không thể bỏ lỡ”.

Anh im lặng rất lâu. Trong mắt anh, tôi là người đã phá hỏng giấc mơ cả đời. Nhưng trong tim tôi, đó không phải phản bội, mà là lựa chọn đau đớn nhất của một người mẹ, một người vợ.

Đêm đó, anh ngồi ngoài hiên, còn tôi nằm trong phòng, mắt nhòe lệ. Tôi biết, ước mơ của anh đã sụp đổ. Nhưng tôi cũng biết, nếu tôi không làm vậy, con gái sẽ phải khổ, tương lai gia đình vẫn mù mịt.

Người ta thường nói, ở tuổi trung niên, phụ nữ dễ tính toán hơn đàn ông. Không phải vì chúng tôi muốn giành phần đúng, mà vì chúng tôi hiểu rõ giá trị từng đồng tiền. Với chồng tôi, số tiền đó có thể xây một căn nhà khang trang. Với tôi, nó là chỗ đứng của con ở Bắc Kinh, là cơ hội buôn bán để gia đình bớt lo toan.

Ảnh minh họa

Có lẽ anh sẽ giận tôi rất lâu nhưng tôi chấp nhận. Vì khi đối diện với sự lựa chọn, tôi không thể bỏ mặc con gái hay bỏ qua cơ hội làm ăn. Nếu một ngày nào đó, con chúng tôi thành công, có thể anh sẽ hiểu. Còn hiện tại, tôi chỉ biết lặng lẽ chịu đựng cái nhìn thất vọng trong mắt chồng.

Sau khi Lý Phương chia sẻ câu chuyện của mình cô nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Có người thông cảm, thấu hiểu với quyết định của cô. Thế nhưng không ít người lại cho rằng, lẽ ra cô vẫn nên thẳng thắn chia sẻ ý định của mình, bàn cùng chồng để có phương án tốt nhất. Bởi việc tự ý rút tiền có thể khiến người chồng cảm thấy mất niềm tin, không được tin tưởng và tôn trọng từ vợ.

- “Tôi thì thấy rằng nhu cầu của 2 người khác nhau cũng không có gì sai. Tuy nhiên dù gì cũng nên nói với anh ấy một câu thay vì âm thầm tự quyết định số tiền lớn ấy. Tôi nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ là một người cha thương con thôi, quan trọng là niềm tin giữa hai vợ chồng”.

- “Có thể chồng bạn không giận vì bị mất số tiền xây nhà đã ao ước từ lâu mà anh ấy tổn thương vì bạn không đặt anh ấy vào vị trí ưu tiên trong gia đình. Vợ chồng cần trò chuyện, trao đổi thẳng thắn với nhau thay. Vả lại, lý do cũng là vì con và kinh tế gia đình mà nên tôi nghĩ anh ấy sẽ không nhỏ nhen mà từ chối”.

- “Tôi hiểu cho quyết định của bạn nhưng lần sau hãy nói rõ với chồng. Tôi nghĩ rằng, anh ấy đang rất buồn”.

- “Giữa vợ chồng phải có niềm tin và sự tôn trọng đối phương. Hành động của bạn làm có thể đúng nhưng đang vô tình khiến anh ấy bị tổn thương rất nhiều đó. Hi vọng hai bạn có thể ngồi lại trò chuyện với nhau để thấu hiểu nhau”.