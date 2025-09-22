6 câu lệnh bí mật dân sành ChatGPT không muốn tiết lộ: Học được một cũng đủ dùng hay hơn người

ChatGPT đang dần trở thành công cụ quen thuộc với dân văn phòng, sinh viên và cả những người làm sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách "ra lệnh" để AI trả lời đúng ý mình. Dưới đây là 6 dạng câu lệnh được xem như "bí kíp" thực chất không hề bí mật, chỉ là kinh nghiệm được người dùng lâu năm tích lũy.

1. "Hãy đóng vai…" – Định hướng rõ vai trò

Thay vì hỏi chung chung, bạn có thể yêu cầu ChatGPT nhập vai để trả lời sát nhu cầu.

❌ Sai: "Tôi muốn học tiếng Anh, làm sao để giỏi?"

✅ Đúng: "Hãy đóng vai một giáo viên tiếng Anh, gợi ý cho tôi cách luyện nói trong 30 ngày."

2. "Giải từng bước một" – Giúp câu trả lời mạch lạc

Nếu chỉ hỏi một câu ngắn, câu trả lời thường chung chung. Nhưng nếu yêu cầu giải thích từng bước, bạn sẽ nhận được hướng dẫn rõ ràng hơn.

❌ Sai: "Giải toán này."

✅ Đúng: "Hãy giải bài toán này theo từng bước, kèm giải thích ngắn gọn để tôi hiểu cách làm."

3. "Hãy làm bảng/ danh sách…" – Thông tin rõ ràng, dễ nhìn

ChatGPT có thể sắp xếp thông tin thành bảng hoặc danh sách thay vì trả lời dài dòng.

❌ Sai: "So sánh các loại trái cây tốt cho sức khỏe."

✅ Đúng: "Hãy tạo một bảng so sánh cam, táo, chuối với 3 cột: lượng vitamin, giá bán, lợi ích sức khỏe."

6 câu lệnh bí mật dân sành ChatGPT không muốn tiết lộ. (Ảnh do AI tạo)

4. "Viết lại/ Tóm tắt…" – Biến nội dung theo ý bạn

Bạn có thể yêu cầu ChatGPT viết lại theo phong cách phù hợp, hoặc tóm tắt ngắn gọn để dễ nhớ.

❌ Sai: "Hãy viết lại đoạn này."

✅ Đúng: "Hãy viết lại đoạn này bằng ngôn ngữ thân thiện, dễ hiểu cho học sinh cấp 3."

5. "Hãy sáng tác…" – Khi cần ý tưởng sáng tạo

ChatGPT có thể sáng tác thơ, lời chúc, kịch bản ngắn… miễn là bạn chỉ rõ yêu cầu.

❌ Sai: "Viết lời chúc sinh nhật."

✅ Đúng: "Hãy viết một lời chúc sinh nhật vui nhộn, 4 câu, dành cho đồng nghiệp nữ 25 tuổi."

6. "Tôi muốn bạn chỉ…" – Kiểm soát câu trả lời

Câu lệnh này giúp bạn nhận kết quả ngắn gọn, không vòng vo.

❌ Sai: "Hãy trả lời ngắn thôi."

✅ Đúng: "Tôi muốn bạn chỉ trả lời bằng 3 gạch đầu dòng, không giải thích gì thêm."

Thực tế, không hề tồn tại "câu lệnh thần kỳ" nào để mở khóa ChatGPT. Điều quan trọng nằm ở cách người dùng biết định hình yêu cầu của mình. Khi biết tận dụng các mẫu câu như "Hãy đóng vai…", "Giải từng bước…" hay "Tôi muốn bạn chỉ…", công cụ này sẽ trở thành trợ lý đắc lực, giúp tiết kiệm thời gian và mang lại câu trả lời sát nhu cầu hơn rất nhiều.