Vợ kém 16 tuổi bị chê xuề xoà, làm lố trong ngày kỷ niệm yêu, Quách Ngọc Tuyên phản ứng

Ở tuổi 41, diễn viên Quách Ngọc Tuyên đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ kém 16 tuổi. Anh từng chia sẻ chính gia đình là động lực để anh cố gắng nhiều hơn trong công việc và cả cuộc sống.

Trên mạng xã hội, Quách Ngọc Tuyên mới đây đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút kỷ niệm ngày yêu với bà xã Thảo Hân. Anh chia sẻ: "Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 đứa yêu nhau. Kỷ niệm trong bệnh viện mới ghê chứ. Kỷ niệm gì kì vậy". Ngay đầu video, cặp đôi đã công khai thể hiện tình cảm. Bà xã kém 16 tuổi ôm và hôn thắm thiết nam diễn viên.

Dưới phần bình luận, nhiều netizen đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp đôi. Quách Ngọc Tuyên viết: "Dạ cả nhà em gửi lời cảm ơn thật nhiều ạ. Hạnh phúc lắm, vui lắm khi luôn được cô chú, anh chị và các em thương. 2 vợ chồng em chọn cuộc sống bình dân, lỡ có làm gì mọi người không vui thì góp ý chân thành, nhẹ nhàng giùm em. Em biết ơn thật nhiều".

Quách Ngọc Tuyên đăng tải clip kỷ niệm ngày yêu tại bệnh viện

Anh còn gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm tới gia đình nhỏ của mình

Bên cạnh những lời chúc phúc, một số netizen lại cho rằng cả hai có phần thể hiện tình cảm hơi lố lăng quá đà. 1 cư dân mạng bày tỏ quan điểm: "Làm lố quá". Quách Ngọc Tuyên đã lên tiếng phản hồi: "Trời, kỷ niệm ngày tụi em yêu nhau, thể hiện tình cảm xíu ạ. Em xin lỗi nếu đã làm chị khó chịu".

Netizen còn cho rằng bà xã kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên ăn mặc xuề xòa, cần chú ý tới vẻ ngoài hơn khi đã là vợ của người nổi tiếng. Trước những lời nhận xét từ cư dân mạng, anh không ngần ngại đứng ra bảo vệ vợ: "Hy vọng một ngày nào đó cô sẽ có cái nhìn khác về vợ chồng con và đừng ghét vợ chồng con nữa".

Cặp đôi bị cho rằng thể hiện tình cảm quá đà trong ngày đặc biệt

Bà xã kém 16 tuổi của nam diễn viên còn vướng tranh cãi vì vẻ ngoài

Quách Ngọc Tuyên công khai mối quan hệ với bà xã kém 16 tuổi vào tháng 10/2019. Hiện tại, cặp đôi đã có chung 2 nhóc tỳ nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Anh chia sẻ: "Tôi hiểu tâm lý phụ nữ, ai cũng mong một lần khoác áo cưới. Nhưng vợ tôi không gây áp lực gì cả. Khi nào kinh tế ổn định, tôi nhất định sẽ tổ chức một đám cưới đàng hoàng để bù đắp cho cô ấy".

Quách Ngọc Tuyên và vợ kém tuổi nên duyên từ sân khấu Nụ Cười Mới. Vợ anh là con của một nhân viên phục trang trong sân khấu. Ban đầu. cặp đôi xưng hô chú - cháu. Theo chia sẻ của nam diễn viên, chính Thảo Hân là người chủ động bày tỏ tình cảm trước.

Quách Ngọc Tuyên cho biết trong đời sống hôn nhân, mỗi khi xảy ra khúc mắc hay khó chịu, cả hai luôn chọn cách đối thoại thẳng thắn thay vì giữ trong lòng. Anh nhận xét vợ là người tinh tế, biết điều, nhờ đó mà mâu thuẫn vợ chồng hiếm khi xảy ra.