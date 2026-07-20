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Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý: "Chồng em quyết tâm bỏ nhà ra đi"

PV
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"Sự kiểm soát đó xuất phát từ sự lo lắng, nhưng có lẽ lại khiến anh Lý ức chế", vợ Công Lý chia sẻ.

Sau biến cố sức khỏe của NSND Công Lý, bà xã Ngọc Hà trở thành người luôn đồng hành, chăm sóc nam nghệ sĩ trong từng sinh hoạt hằng ngày. Ít ai biết, quãng thời gian đầu sau khi anh xuất viện cũng là lúc cả hai trải qua không ít mâu thuẫn vì sự lo lắng quá mức của người vợ trẻ.

Trong một chương trình trò chuyện, Ngọc Hà kể lại kỷ niệm vừa hài hước vừa xúc động về những ngày đầu chăm sóc chồng sau bạo bệnh. Cô cho biết khi ấy NSND Công Lý mới xuất viện được một thời gian ngắn, việc đi lại còn chưa vững, nói năng cũng chưa thật trôi chảy nên cô gần như kiểm soát mọi sinh hoạt của chồng.

Clip vợ NSND Công Lý kể chuyện chồng bỏ nhà ra đi

Ngọc Hà chia sẻ: "Chồng em quyết bỏ nhà ra đi. Khi vừa ra viện mới được một thời gian rất ngắn thôi, anh Lý đi còn chưa vững, nói năng chưa sõi, nên em kiểm soát anh ấy khá chặt chẽ trong mọi vấn đề sinh hoạt, ăn uống. Sự kiểm soát đó xuất phát từ sự lo lắng, nhưng có lẽ lại khiến anh Lý ức chế".

Chính vì vậy, hai vợ chồng đã có lúc cãi nhau. Theo lời Ngọc Hà, NSND Công Lý khi đó giận dỗi tuyên bố: "Tôi sẽ bỏ nhà ra đi, tôi sẽ để cô sống ở cái nhà này một mình". Thời điểm ấy, hai vợ chồng còn sống cùng diễn viên Trương Hoàng để tiện hỗ trợ chăm sóc nam nghệ sĩ. Dù chân còn yếu, Công Lý vẫn xỏ đôi dép nhựa và nhất quyết kéo Trương Hoàng đi cùng.

Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý: "Chồng em quyết tâm bỏ nhà ra đi" - Ảnh 1.

Ngọc Hà kể lại đầy dí dỏm: "Anh Lý đi không vững, nhưng vẫn sỏ đôi dép nhựa bắt bạn Hoàng phải đi cùng xuống nhà. Em cũng không hiểu là anh ấy bỏ đi đâu. Khoảng 10 phút sau, anh ấy lại lên. Em mới hỏi Hoàng: 'Ơ tưởng bỏ nhà đi, cuối cùng lại quay lại'. Bạn Hoàng mới kể: 'Anh Lý bảo thôi đi lên nhà đi, chân anh đau quá! Anh đi không nổi nữa'."

Câu chuyện khiến nhiều khán giả bật cười nhưng cũng phần nào cho thấy áp lực mà cả hai phải trải qua trong hành trình phục hồi sức khỏe của NSND Công Lý.

Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý: "Chồng em quyết tâm bỏ nhà ra đi" - Ảnh 2.

Hiện tại, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Anh đã xuất hiện trở lại tại một số sự kiện, tham gia các hoạt động nghệ thuật phù hợp với thể trạng và duy trì quá trình tập luyện, điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong khi đó, Ngọc Hà vẫn là hậu phương vững chắc, thường xuyên cập nhật tình hình của chồng và đồng hành cùng anh trong cuộc sống thường ngày.

Nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc tái hôn với 1 viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ, sống đơn giản


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sao Việt

NSND Công Lý

Ngọc Hà

vợ nsnd công lý

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