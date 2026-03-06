Vợ Hoàng tử sân khấu Minh Phụng từ Mỹ về ngồi bên mộ chồng

Mới đây, NSƯT Kiều Tiên (vợ Hoàng tử sân khấu Minh Phụng) đã tới nghĩa trang Nghệ sĩ để thăm mộ chồng và viếng mộ, thắp hương cho các bậc tiền bối trong nghề dịp đầu năm.

Dù đã ở tuổi U80 nhưng nghệ sĩ Kiều Tiên vẫn rất trẻ đẹp, khỏe mạnh và nhiều năng lượng, như mới ngoài 60.

Nghệ sĩ Kiều Tiên bên mộ chồng

Được biết, nghệ sĩ Kiều Tiên hiện định cư cùng các con tại Mỹ, nhưng vẫn thường xuyên về nước thăm hỏi các anh chị em đồng nghiệp. Không những vậy, bà còn tổ chức một số sự kiện gặp mặt để bỏ tiền túi hỗ trợ, ủng hộ các nghệ sĩ lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Nghệ sĩ Kiều Tiên tâm sự, bà luôn muốn ở cạnh chồng ngay cả khi ông không còn hiện hữu bằng xương bằng thịt.

Nhiều khi bà thức đến tận 2 giờ sáng như lúc chồng còn sống, để chờ mở cửa cho chồng đi diễn về. Bà nói rằng, thói quen này bà không bỏ được dù chồng đã qua đời nhiều năm. Thậm chí, ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày, nghệ sĩ Kiều Tiên vẫn cảm giác như chồng đang nấp đâu đó trong một góc nhà.

Dù ở xa tới nhưng nghệ sĩ Kiều Tiên vẫn chuẩn bị đầy đủ đồ cúng trên mộ chồng. Ngồi bên mộ, bà tâm sự với chồng quá cố: "Ông phải phù hộ cho tôi có sức khỏe để tôi còn lo gia đình, con cháu. Mới đầu năm tôi đã bệnh rồi, cảm ho quá trời đất, ho kéo dài tới ngộp thở".

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: "Tới bây giờ tôi vẫn nghĩ ông ấy còn sống. Ông ấy tốt với mọi người lắm, tốt từ đồng nghiệp tới anh em bạn bè, các công nhân hậu đài. Không phải ông ấy là chồng tôi thì tôi khen đâu, nhưng về nghề nghiệp ông ấy rất đạo đức, nên được khán giả thương mến.

Tới tận bây giờ, ông ấy vẫn có khán giả ái mộ, mà toàn khán giả trẻ chứ không phải khán giả từ xưa. Tôi còn hỏi các con sao lại biết nghệ sĩ Minh Phụng, thì các con nói xem ông ấy trong phim, thương quá nên ái mộ luôn".

Nghệ sĩ Kiều Tiên là một nữ nghệ sĩ cải lương, nổi tiếng là vợ của cố nghệ sĩ Minh Phụng. Bà gặp Minh Phụng tại đoàn cải lương Hương Mùa Thu. Bà cũng là mẹ của diễn viên,ca sĩ nổi tiếng Y Phụng.