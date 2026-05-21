HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vợ hào hứng chuẩn bị 20 suất quà tặng cho họ hàng nhà tôi, nhìn vào danh sách người nhận mà tôi nổi da gà vì sự thâm sâu

Vỹ Đình
|

Chính cái liếc mắt ấy đã khiến tôi đứng hình, sống lưng lạnh toát vì sự tính toán chuẩn xác đến đáng sợ của vợ mình.

Tôi và vợ cưới nhau được 4 năm, hiện đã có một căn chung cư nhỏ và công việc ổn định trên thành phố. Nhà ngoại thuần nông nên ngày đầu tôi dắt em về ra mắt, họ hàng bên nội nhà tôi có phần khinh khỉnh, coi thường thấy rõ. Đặc biệt là mấy bà cô, bà bác bên họ nội, mỗi lần có giỗ chạp là lại xúm vào mỉa mai em khéo "chuột sa hũ nếp" mới lấy được trai Hà Nội gốc như tôi. Suốt mấy năm làm dâu, vợ tôi luôn nhẫn nhịn, ai nói gì em cũng chỉ cười trừ, đối nội đối ngoại chu toàn không một lời than vãn. Tôi cứ nghĩ em hiền lành, bỏ qua chuyện cũ cho đến dịp kỷ niệm mừng thọ 80 tuổi của bà nội tôi tuần này.

Biết cả họ sẽ tập trung đông đủ, vợ tôi từ nửa tháng trước đã hào hứng bảo sẽ tự tay chuẩn bị 20 suất quà biếu để tri ân các cô, các bác trong dòng họ. Thấy vợ chu đáo, tôi mừng lắm, còn chủ động đưa thêm thẻ lương cho em thoải mái mua sắm. Cho đến tối hôm qua, khi vào phòng thấy em đang cặm cụi dán ruy-băng lên các hộp quà, tôi tò mò cầm tờ danh sách phân loại người nhận đặt trên bàn lên xem. Chính cái liếc mắt ấy đã khiến tôi đứng hình, sống lưng lạnh toát vì sự tính toán chuẩn xác đến đáng sợ của vợ mình.

Ảnh minh họa

20 suất quà được chia làm 3 loại rõ rệt bằng ba màu ruy-băng khác nhau: xanh, vàng và đỏ. Loại màu xanh đắt tiền nhất, bên trong là nhân sâm và yến sào thượng hạng, vợ tôi trân trọng ghi tên những người ngày trước từng đối xử tốt, bảo vệ em khi mới về làm dâu. Loại màu vàng là trà bánh cao cấp bình thường, dành cho những người có mối quan hệ xã giao.

Đáng nói nhất là 5 suất quà thắt ruy-băng đỏ, vợ tôi chỉ đích danh tên của bác cả, cô ba và ba người chị họ, chính là những người năm xưa từng lớn tiếng chê bôi hoàn cảnh nhà ngoại nghèo hèn, lục đục nhất. Tôi tò mò mở thử một hộp màu đỏ ra xem thì bên trong không có bánh trái sang trọng nào cả. Thay vào đó, em xếp vào đó những bọc sản vật quê hương thô mộc nhất: một túi chè xanh tự sao, một chai mật ong rừng nguyên chất và một gói bánh cáy đặc sản quê em. Đính kèm mỗi hộp là một tấm thiệp viết tay bằng nét chữ nắn nót của vợ: "Cháu biết ngày trước các bác luôn lo lắng hoàn cảnh quê mùa của cháu không hợp với gia đình mình. Hôm nay cháu xin gửi chút lòng thành từ chính mảnh đất nghèo khó ấy, để các bác thấy quê hương cháu tuy nghèo nhưng tình người và hương vị thì chưa bao giờ thiếu thốn" .

Tôi cầm tấm thiệp trên tay mà nổi hết da gà. Vợ tôi không chửi bới, không làm ầm ĩ, em chọn cách dùng chính sự thành đạt hiện tại của hai vợ chồng để tặng một món quà "bình dân" nhất ngay trước mặt cả dòng họ. Đó là một cái tát thẳng diện vào sự sĩ diện và định kiến ích kỷ của những người từng coi thường em, ép họ phải nhận món quà quê trong sự sượng sùng tột cùng mà không thể mở lời bắt bẻ được nửa câu.

Nhìn vợ vẫn nở nụ cười dịu dàng, hỏi tôi xem thắt nơ như vậy đã đẹp chưa, tôi chợt nhận ra người đàn bà bên cạnh mình có một nội tâm thâm sâu và kiên cường đến mức nào. Sự nhẫn nại suốt 4 năm qua của em hóa ra chỉ là để chờ đợi một thời điểm thích hợp nhất để đòi lại lòng tự trọng cho bản thân và gia đình ngoại.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày mừng thọ của bà, tôi đang đứng ở giữa thế tiến thoái lưỡng nan. Theo các bạn, tôi nên khuyên vợ đổi lại quà cho đồng đều để giữ hòa khí dòng họ, tránh một cuộc chiến ngầm xảy ra, hay cứ để mặc em diện kiến và "bố thí" sự tử tế này cho những người từng sống cạn tình với em? Tôi làm thế nào mới đúng chuẩn mực của một người chồng đây?

Căn phòng bí mật trong phòng ngủ Từ Hi: Cánh cửa vừa mở, mọi người mới hiểu vì sao nó bị che giấu
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại